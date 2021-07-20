"Ищите настоящих убийц!": Под МВД прошла акция к пятой годовщине убийства Павла Шеремета

Сегодня, в пятую годовщину убийства журналиста Павла Шеремета в Киеве возле здания Министерства внутренних дел прошла акция "Ищите настоящих убийц!".

Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

Активисты и неравнодушные граждане вышли поддержать подозреваемых музыканта Андрея Антоненко, детского кардиохирурга и волонтера Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугарь и требуют прозрачного расследования преступления.

"Вместо того, чтобы искать настоящих убийц, следствие просто назначило "виновных"... Подозреваемых незаконно удерживали за решеткой, обвинение фальсифицирует дело, и весь этот фарс - издевательство над невиновными. Факт очевиден - Национальная полиция не справилась с расследованием и не может объективно вести дело", - заявили организаторы акции.

Участники требуют провести внутреннее расследование в Национальной полиции и наказать ответственных за фальсификацию дела, а также - передать дело другим органам досудебного расследования.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Напомним, ранее под Шестым апелляционным судом Киева прошел митинг "Нет фальсификации в деле Шеремета!"

20 июля 2016 года в центре Киева была взорвана машина руководителя интернет-издания "Украинская правда" Елены Притулы, в которой находился Павел Шеремет. Журналист погиб на месте после взрыва.

О подозрении было сообщено трем лицам: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому медику Юлии Кузьменко, а также музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко.

Досудебное следствие в отношении подозреваемых было завершено 22 мая 2020 года. 25 августа Шевченковский райсуд Киева принял решение, согласно которому рассмотрение по существу дела по обвинению Антоненко, Дугарь и Кузьменко в причастности к убийству Шеремета будет осуществлять суд присяжных.

Кузьменко находится под круглосуточным домашним арештом, на Дугарь наложены личные обязательства, а Антоненко более года держали под стражей. Апелляционный суд неоднократно оставлял действующей меру пресечения для Антоненко. 30 апреля 2021 года Шевченковский районный суд Киева изменил ему меру пресечения на круглосуточный домашний арест.

Ни один из обвиняемых своей причастности к убийству Шеремета не признает. Суд присяжных в настоящее время находится на стадии исследования письменных доказательств по делу.