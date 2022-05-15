У парламента Грузии в Тбилиси прошла акция Save Azovstal

Люди требовали освободить защитников Мариуполя и остановить войну РФ против Украины.

У здания парламента Грузии в Тбилиси в воскресенье, 15 мая, прошла акция Save Azovstal. Несколько десятков человек требовали освободить защитников Мариуполя, которые находятся на заводе "Азовсталь".

Люди пришли на акцию с украинскими флагами. Они также держали в руках плакаты: "Stop Putin", "Путин - террорист" и "Фашисту Путину – Гаагский трибунал!"

Активисты предлагали прохожим подписать соответствующую петицию с требованием эвакуировать из "Азовстали" украинских военных.

Фото с акции обнародовало роSSийское издание SOTA.

Напомним, жены и матери защитников "Азовстали" вылетели в Турцию на встречу с Эрдоганом. Женщины хотят попросить его объединить с президентом Китая усилия по спасению украинских военных, до сих пор удерживающих оборону Мариуполя.

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