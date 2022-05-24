У власти есть план на случай убийства президента — Зеленский

"У нас парламентско-президентская республика".

У власти есть план на случай убийства президента — Зеленский
© Офис президента

Украина – парламентско-президентская республика и украинские власти предусмотрели разные варианты на случай возможного убийства кого-то из руководства страны. Об этом Зеленский напомнил во время разговора в Украинском доме в Давосе.

Зеленскому дважды задавали вопрос, был ли у них план на случай, если бы одна из попыток покушения россиян на президента удалась.

"Согласно нашему законодательству есть кому управлять государством. Мы были подготовлены и разделены, я, премьер-министр и глава парламента. У нас парламентско-президентская республика", - рассказал президент.

Также он подчеркнул, что на случай той или иной потери власти готовы к этому.

"Мы разделили Кабмин на 2 части, это было два дубля, чтобы страна могла быть защищена даже от таких результатов", – сообщил Зеленский.

"Столько усилий, люди тратили силы и деньги… я уже готов им и помочь.. но утром я просыпаюсь и просыпаюсь. Поэтому к этому отношусь философски", - пошутил глава государства.

Президент добавил, что такая угроза остается каждый день. "Но пока я жив, и это не голограмма, я реально с вами разговариваю".


Таисия Ястремская, ZN.ua

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