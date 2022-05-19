В Донецкой области оккупанты готовят провокации с массовыми убийствами мирного населения — ЦПД
РоSSийская пропаганда продолжает работать по шаблону и снова пытается переложить на Украину ответственность за преступления, информирует
РоSSийские захватчики могут готовить провокации с расстрелом мирных жителей Константиновки в Донецкой области по «бучанскому сценарию». В преступлениях РФ намерена обвинить Украину. Об этом
«ЦПД предупреждает о вероятных провокациях в Донецкой области. Для дискредитации Украины на международной арене Минобороны РФ сообщает о провокациях по "бучанскому сценарию", которые якобы "готовят украинские власти при поддержке западных кураторов"», - говорится в сообщении.
Кремлевские медиа распространяют дезинформацию, что для реализации задуманного «украинские военные переоденутся в форму роSSийской армии с белыми повязками» и «на камеру будут расстреливать жителей Константиновки».
В ЦПД подчеркнули, что роSSийская пропаганда продолжает работать по шаблону и снова пытается переложить на Украину ответственность за массовые убийства мирного населения.
Цель «предупредительных» сообщений пропагандистских СМИ — попытка обеспечить «информационное алиби» и «подготовить» население РФ, а также международное сообщество к совершению страшных преступлений, которые планируют захватчики.