В Донецкой области оккупанты готовят провокации с массовыми убийствами мирного населения — ЦПД

РоSSийские захватчики могут готовить провокации с расстрелом мирных жителей Константиновки в Донецкой области по «бучанскому сценарию». В преступлениях РФ намерена обвинить Украину. Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации при СНБО.

«ЦПД предупреждает о вероятных провокациях в Донецкой области. Для дискредитации Украины на международной арене Минобороны РФ сообщает о провокациях по "бучанскому сценарию", которые якобы "готовят украинские власти при поддержке западных кураторов"», - говорится в сообщении.

Кремлевские медиа распространяют дезинформацию, что для реализации задуманного «украинские военные переоденутся в форму роSSийской армии с белыми повязками» и «на камеру будут расстреливать жителей Константиновки».

В ЦПД подчеркнули, что роSSийская пропаганда продолжает работать по шаблону и снова пытается переложить на Украину ответственность за массовые убийства мирного населения.