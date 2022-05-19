В Донецкой области оккупанты готовят провокации с массовыми убийствами мирного населения — ЦПД

РоSSийская пропаганда продолжает работать по шаблону и снова пытается переложить на Украину ответственность за преступления, информирует ZN.ua.

В Донецкой области оккупанты готовят провокации с массовыми убийствами мирного населения — ЦПД
© Минобороны РоSSии/t.me

РоSSийские захватчики могут готовить провокации с расстрелом мирных жителей Константиновки в Донецкой области по «бучанскому сценарию». В преступлениях РФ намерена обвинить Украину. Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации при СНБО.

«ЦПД предупреждает о вероятных провокациях в Донецкой области. Для дискредитации Украины на международной арене Минобороны РФ сообщает о провокациях по "бучанскому сценарию", которые якобы "готовят украинские власти при поддержке западных кураторов"», - говорится в сообщении.

Кремлевские медиа распространяют дезинформацию, что для реализации задуманного «украинские военные переоденутся в форму роSSийской армии с белыми повязками» и «на камеру будут расстреливать жителей Константиновки».

В ЦПД подчеркнули, что роSSийская пропаганда продолжает работать по шаблону и снова пытается переложить на Украину ответственность за массовые убийства мирного населения.

Цель «предупредительных» сообщений пропагандистских СМИ — попытка обеспечить «информационное алиби» и «подготовить» население РФ, а также международное сообщество к совершению страшных преступлений, которые планируют захватчики.


Анастасия Гурин, ZN.ua

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