Справа Павла Ковтонюка: завтра суд обере експосадовцеві запобіжний захід

Справу розгляне Печерський районний суд.

5 жовтня Печерський районний суд Києва проведе перше засідання стосовно колишнього заступника міністра охорони здоров’я Павла Ковтонюка, якому ДБР висунула звинувачення у службовому недбальстві, яке призвело до втрати 1,9 млн гривень державних коштів. Про це він написав у своєму дописі в Facebook.

Передбачається, що на цьому засіданні Павлові Ковтонюку буде обрано запобіжний захід.

Нагадаємо, що експосадовцеві, який спершу проходив у справі, як свідок, закидають незаконність підписання акта закупівлі програмного забезпечення для реєстру донорів стовбурових клітин, яке згодом не було передане до міністерства виконавцями замовлення.

Сам Ковтонюк впевнений, що підписав документ на законних підставах і це було необхідним для реформи у сфері трансплантації кісткового мозку.

Згадані документи наприкінці 2018 року він підписав за відсутності профільного заступника, згодом їх завірили належним чином, а закупівлю провели відповідно до законодавства.

Саме підписання у тому числі і цих документів дозволило розпочати 2019 році довгоочікувану реформу у сфері трансплантації кісткового мозку від неродинних донорів.

«Наша позиція проста: запобіжного заходу бути не повинно, бо я не вчиняв жодного злочину і збираюсь це доводити, а не переховуватись від слідства», — наголосив Ковтонюк, коментуючи завтрашнє засідання.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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