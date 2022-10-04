Справа Павла Ковтонюка: завтра суд обере експосадовцеві запобіжний захід
Справу розгляне Печерський районний суд.
5 жовтня Печерський районний суд Києва проведе перше засідання стосовно колишнього заступника міністра охорони здоров’я Павла Ковтонюка, якому ДБР висунула звинувачення у службовому недбальстві, яке призвело до втрати 1,9 млн гривень державних коштів. Про це він
Передбачається, що на цьому засіданні Павлові Ковтонюку буде обрано запобіжний захід.
Нагадаємо, що експосадовцеві, який спершу проходив у справі, як свідок, закидають незаконність підписання акта закупівлі програмного забезпечення для реєстру донорів стовбурових клітин, яке згодом не було передане до міністерства виконавцями замовлення.
Сам Ковтонюк впевнений, що підписав документ на законних підставах і це було необхідним для реформи у сфері трансплантації кісткового мозку.
Згадані документи наприкінці 2018 року він підписав за відсутності профільного заступника, згодом їх завірили належним чином, а закупівлю провели відповідно до законодавства.
Саме підписання у тому числі і цих документів дозволило розпочати 2019 році довгоочікувану реформу у сфері трансплантації кісткового мозку від неродинних донорів.
«Наша позиція проста: запобіжного заходу бути не повинно, бо я не вчиняв жодного злочину і збираюсь це доводити, а не переховуватись від слідства», — наголосив Ковтонюк, коментуючи завтрашнє засідання.