Мелитополь - это Украина: в городе прошла очередная акция протеста против роSSийской оккупации

В воскресенье, 29 мая, во временно оккупированном Россией Мелитополе прошел проукраинский митинг против рашистов. На нем украинские патриоты пели гимн Украины и выражали несогласие с оккупацией, информирует Апостроф.

Об этом сообщил ряд Telegram-каналов, в том числе информационный канал 72 ОМБр им. Черных Запорожцев.

Жители города устроили митинг против оккупации, как символ несокрушимости украинского народа. На него мелитопольские партизаны заранее приглашали горожан в листовках, на которых писали: "Я выйду на митинг, чтобы каждый оккупант почувствовал, как под его ногами дрожит земля" и "Я выйду на митинг, так как мои дети должны жить свободно, бесстрашно и без роSSийской тирании".

"Мелитопольцы – вы сила! Нас не победить! Слава Украине!", - прокомментировали патриотический митинг 72 ОМБр им. Черных Запорожцев.

По данным очевидцев, патриоты пели гимн Украины и скандировали "Мелитополь - Украина" в местном парке.

Фото: t.me/ombr72

Фото: t.me/ombr72

Фото: t.me/Tsaplienko

Фото: t.me/ombr72

Фото: t.me/Tsaplienko


Екатерина Глянько, Апостроф

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
РоSSияне обстреляли ракетами солнечную электростанцию вблизи Харькова. ВИДЕОРоSSияне обстреляли ракетами солнечную электростанцию вблизи Харькова. ВИДЕО
В Киеве начали вручать повестки в армию прямо возле станций метро: фотофактВ Киеве начали вручать повестки в армию прямо возле станций метро: фотофакт
Экс-госсекретарь Киссинджер признал, что нейтралитет Украины больше невозможенЭкс-госсекретарь Киссинджер признал, что нейтралитет Украины больше невозможен
Мобилизация: кто и в каких местах имеет право вручить повесткуМобилизация: кто и в каких местах имеет право вручить повестку
Уничтожение роSSийского генерала: в деле всплыли любопытные подробностиУничтожение роSSийского генерала: в деле всплыли любопытные подробности
Блок рекламы


Похожие новости
"Людям некуда деваться": дети и женщины ночуют на трассе, пытаясь спастись от оккупации"Людям некуда деваться": дети и женщины ночуют на трассе, пытаясь спастись от оккупации
Германия должна порвать с "колониальным подходом" к Украине и стать на правильную сторону в войне против фашизма –Тимоти СнайдерГермания должна порвать с "колониальным подходом" к Украине и стать на правильную сторону в войне против фашизма –Тимоти Снайдер
Контрактники в роSSийской армии ждут конца мая, чтобы сбежать из Украины — аудиоперехват СБУКонтрактники в роSSийской армии ждут конца мая, чтобы сбежать из Украины — аудиоперехват СБУ
Если позволить РФ победить в войне против Украины, то мир окажется в опасности – ПодолякЕсли позволить РФ победить в войне против Украины, то мир окажется в опасности – Подоляк
В ЕС предлагают временно исключить нефтепровод «Дружба» из проекта эмбарго против РФ — BloombergВ ЕС предлагают временно исключить нефтепровод «Дружба» из проекта эмбарго против РФ — Bloomberg
Финляндия разместит свои истребители F-35 в городе на Полярном кругеФинляндия разместит свои истребители F-35 в городе на Полярном круге
Кузин рассказал, готова ли Украина к возможной вспышке холерыКузин рассказал, готова ли Украина к возможной вспышке холеры
В россии образовался новый "фронт" против путина, какая сейчас ситуация на Кавказе: "Устроили мятеж..."В россии образовался новый "фронт" против путина, какая сейчас ситуация на Кавказе: "Устроили мятеж..."
Лукашенко "взбунтовался" против россии, что сейчас происходит в Беларуси: "Очень серьезная угроза"Лукашенко "взбунтовался" против россии, что сейчас происходит в Беларуси: "Очень серьезная угроза"
Братчук предупредил об опасности в Одесской области: "Корабельная группировка роSSийской федерации..."Братчук предупредил об опасности в Одесской области: "Корабельная группировка роSSийской федерации..."
Последние новости
Подгружаем последние новости