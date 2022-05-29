Мелитополь - это Украина: в городе прошла очередная акция протеста против роSSийской оккупации

В воскресенье, 29 мая, во временно оккупированном Россией Мелитополе прошел проукраинский митинг против рашистов. На нем украинские патриоты пели гимн Украины и выражали несогласие с оккупацией, информирует Апостроф .

Об этом сообщил ряд Telegram-каналов, в том числе информационный канал 72 ОМБр им. Черных Запорожцев.

Жители города устроили митинг против оккупации, как символ несокрушимости украинского народа. На него мелитопольские партизаны заранее приглашали горожан в листовках, на которых писали: "Я выйду на митинг, чтобы каждый оккупант почувствовал, как под его ногами дрожит земля" и "Я выйду на митинг, так как мои дети должны жить свободно, бесстрашно и без роSSийской тирании".

"Мелитопольцы – вы сила! Нас не победить! Слава Украине!", - прокомментировали патриотический митинг 72 ОМБр им. Черных Запорожцев.

По данным очевидцев, патриоты пели гимн Украины и скандировали "Мелитополь - Украина" в местном парке.

Фото: t.me/ombr72

Фото: t.me/ombr72

Фото: t.me/Tsaplienko

Фото: t.me/ombr72

Фото: t.me/Tsaplienko