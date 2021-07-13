"Евросолидарность" и волонтеры устроили акцию протеста под ОП для поддержки генерала Павловского

Ветераны войны против роSSийской агрессии, волонтеры, активисты, депутаты "Европейской Солидарности" устроили под Офисом президента акцию протеста с требованием освободить из-под стражи генерала Игоря Павловского и руководителей предприятия «Завод «Кузница на Рыбальском», которое производит боевые корабли. Об этом сообщает пресс-служба " ЕС ".

«Они не понимают, что в этой войне выкристаллизовалась не только наша армия, но и политическая украинская нация. В настоящее время, критическое для государства, у нас есть те, кто станет во главе борьбы за независимость. У нас есть не только офицеры - у нас есть боевые генералы, которых сегодня так боится пострадавший Зеленский. И именно поэтому судится с массой генералов, но каждое дело в результате разваливается», - заявила народный депутат из фракции «Европейская Солидарность» София Федына.

Герой Украины, генерал-лейтенант, народный депутат Украины Михаил Забродский уверен - дело против Павловского это преследование людей, которые взяли на себя ответственность за страну.

«С первого дня еще кто-то пытался понять логику обвинения, затем все стало понятно. Вы думаете, это дело о десантных катерах? Речь не об узлах и скорости, не о водоизмещении, а речь о том, что тот, кого назначили, должен сесть за решетку. И этому был подчинен весь процесс. Отрабатывался четкий властный заказ ... Для чего все это делается? Первая и главная цель - это приостановить поставки отечественных образцов, вторая цель - дискредитировать патриотическое движение, тех, кто сейчас уже в далеком 2014-м не побоялся брать на себя ответственность. У нас было много проблем, не хватало многого, а главное - не хватало того, кто способен принимать решения. И эта страна должна благодарить Бога, что такие люди нашлись. И сейчас эта кампания, развернутая, направлена против них. Это нацелено против всех тех, кто тогда не побоялся», - говорит генерал Забродский.

Арест генерала Павловского - это заказ Офиса президента, заявил общественный активист, журналист Виталий Гайдукевич.

Ветеран войны против роSSийской агрессии Маруся Зверобой подчеркнула: «Мы это наблюдаем с самого начала каденции Зеленского - он показывает не только украинцам, а в первую очередь РоSSии и Путину свою позицию, когда он закрывает за решетку бездоказательно военных. Если прокуратура по телевизору рассказывает, что у них нет доказательств на Павловского, я то же слышала, когда закрыли Антоненко и целый год человек просидел без доказательств. А наши суды отличаются от мировой судебной системы абсолютным произволом», - говорит Зверобой.

Участники акции почтили минутой молчания морских пехотинцев, погибших год назад под Зайцево.

«Мы должны бороться за свою свободу. Бороться так, как боролись те, кто погиб за Украину. Давайте объединяться, давайте бороться с этим нашествием», - сказал отец погибшего морпеха Ярослава Журавля Сергей Журавель.

Участники митинга приняли обращение к международному сообществу, в котором предостерегли от узурпации власти президентом Зеленским, свертывании европейских реформ и политических репрессий и призвали ввести санкции по примеру списка Магнитского против всех представителей власти, причастных к незаконным действиям, нарушениям закона и прав граждан.