Організована цілеспрямована жорстокість – розслідування Ассошіейтед Прес щодо російського генерала Чайка

Для генерал-полковника російської армії Олександра Чайка, який у березні керував наступом Росії на Київ із боку села Здвижівка, жорстокість та показові розстріли були нормою. Це показало розслідування, проведене Ассошіейтед Прес та телекомпанією PBS, повідомляє AP NEWS . Це була стратегічна та організована жорстокість.

«У полон потрапив один хлопчик, 18 років. Спершу йому прострелили ногу з кулемета, потім відрізали вуха. Він у всьому зізнався, і його застрелили, - розповів російський солдат, на ім'я Льоня, своїй мамі. — Ми не беремо полонених. Тобто ми нікого не залишаємо в живих».

Вони кричали «Київ наш!»

О 7 годині ранку 24 лютого командир цієї дивізії генерал-майор Сергій Чубарикин наказав своїм військам перейти на територію України з Білорусі та з боями пробиватися до Києва, стверджують українські прокурори. Чубарикін підкорявся Чайко.

Хлопчаки-солдати — деякі не набагато більше за свої автомати — сиділи на верхівках своїх танків, кричачи: "Тепер ми візьмемо Київ! Київ наш!" — кажуть очевидці.

Війська, що рухалися до столиці, отримали наказ блокувати та знищити "націоналістичний опір", за даними Королівського інституту об'єднаних служб, лондонського аналітичного центру, який вивчив копії російських планів бойових дій. Солдати використовували списки, складені російською розвідкою, прочісуючи квартали, щоб виявити та нейтралізувати всіх, хто міг загрожувати.

"Ці накази були підписані на рівні Чайка", - сказав Джек Уотлінг, старший науковий співробітник RUSI, який поділився планами бойових дій з AP.