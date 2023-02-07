Командував полком "чмобіків": в Україні ліквідовано ще одного російського генерала

В Україні ліквідували чергового російського генерала-майора повітрянодесантних військ (ВДВ) ЗС РФ – Дмитро Ульянов командував полком мобілізованих окупантів з Республіки Татарстан, інформує Апостроф .

Про це в Telegram-каналі розповів співзасновник міжнародної волонтерської спільноти InformNapalm, OSINT-експерт Іраклі Комахідзе.

Зазначається, що рашиста було вбито в ніч на понеділок, 6 лютого. Відомо, що він служив на посаді НачШтабу 7-ї дивізії ВДВ, командиром 1141-го артполком та командиром 98-ї дивізії ВДВ.

Окупант командував десантниками у 2015-2017 роках, а в Україні був командиром мобілізованих із Татарстану.

Відомо, що воювати в Україну він пішов за власним бажанням добровольцем. Де саме було ліквідовано російського генерала — не повідомляється.