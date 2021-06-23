?На Закарпатье начальника СИЗО уличили в присвоении средств, выделенных на ремонт камер

Суд отправил его под стражу и отстранил от занимаемой должности.

На Закарпатье суд отправил под стражу начальника исправительного учреждения, которого подозревают в присвоении средств, полученных на ремонт камер следственного изолятора. Также он отстранен от занимаемой должности.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

"Оперативники управления стратегических расследований в Закарпатской области с коллегами-правоохранителями установили, что во время ремонта камер в СИЗО были незаконно присвоены 165 тыс. грн бюджетных средств. На эту сумму в соответствующих актах выполненных работ завысили их стоимость и объем", - говорится в сообщении .

10 июня следователи сообщили начальнику СИЗО о подозрении по ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). А 22 июня - судья Ужгородского горрайонного суда избрал подозреваемому меру пресечения.

Фото: npu.gov.ua

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Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляет следственное теруправление ГБР в городе Львове под процессуальным руководством Закарпатской областной прокуратуры. Расследование продолжается, устанавливается полный круг причастных к противоправной деятельности лиц.

Обвиняемому грозит ответственность в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Напомним, в октябре прошлого года сотрудников одесского СИЗО уличили в присвоении 500 тыс. гривен, выделенных на ремонт.

22 апреля 2020 года в Украине запустили экспериментальный проект создания платных камер в следственных изоляторах Государственной уголовно-исполнительной службы. Он продлится до 31 декабря 2021 года, а затем будет принято решение о целесообразности законодательного закрепления таких платных услуг. Минюст также запустил в продажу подарочные сертификаты в платные камеры СИЗО . Деньги от платных камер направляются на ремонт обычных.