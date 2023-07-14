Британська компанія займатиметься ремонтом техніки ЗСУ
Зокрема, будуть відновлюватися танки та БТРи.
Британська компанія Babcock International ремонтуватиме та підтримуватиме британську техніку, передану до України. Про це повідомляє
Як відомо, Міністерство оборони Об’єднаного Королівства уклало контракт з компанією Babcock на підтримку та ремонт британської техніки, яка перебуває в Україні. Вартість контракту становить понад 50 мільйонів фунтів. При цьому він розрахований на 12 місяців.
Babcock International займеться ремонтом і підтримкою танків Challenger 2, гусеничних бронемашин серії CVR(T), БТР FV432, систем ППО Stormer та іншої техніки.
Також фахівці компанії навчатимуть українських військових обслуговувати передану їм техніку, а також забезпечать постачання запчастин до них. У компанії додали, що даний крок зміцнює співпрацю між урядом Об’єднаного Королівства та Україною.
"Цей контракт забезпечує суттєво важливу підтримку для України на полі бою, підтримуючи військову техніку, надаючи досвід і навички бійцям для підтримки української бронетехніки в русі, а також надання життєво важливих запчастин. Наша підтримка України непохитна і триватиме стільки, скільки буде потрібно", – розповів міністр оборони Бен Уоллес.