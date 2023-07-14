Британська компанія займатиметься ремонтом техніки ЗСУ

Зокрема, будуть відновлюватися танки та БТРи.

Британська компанія Babcock International ремонтуватиме та підтримуватиме британську техніку, передану до України. Про це повідомляє офіційний сайт компанії, інформує ZN.ua.

Британська компанія займатиметься ремонтом техніки ЗСУ
© The British Army

Як відомо, Міністерство оборони Об’єднаного Королівства уклало контракт з компанією Babcock на підтримку та ремонт британської техніки, яка перебуває в Україні. Вартість контракту становить понад 50 мільйонів фунтів. При цьому він розрахований на 12 місяців.

Babcock International займеться ремонтом і підтримкою танків Challenger 2, гусеничних бронемашин серії CVR(T), БТР FV432, систем ППО Stormer та іншої техніки.

Також фахівці компанії навчатимуть українських військових обслуговувати передану їм техніку, а також забезпечать постачання запчастин до них. У компанії додали, що даний крок зміцнює співпрацю між урядом Об’єднаного Королівства та Україною.

"Цей контракт забезпечує суттєво важливу підтримку для України на полі бою, підтримуючи військову техніку, надаючи досвід і навички бійцям для підтримки української бронетехніки в русі, а також надання життєво важливих запчастин. Наша підтримка України непохитна і триватиме стільки, скільки буде потрібно", – розповів міністр оборони Бен Уоллес.


Віталій Кононученко, ZN.ua





Интересные новости
США не приймали участі у поверненні командирів оборони «Азовсталі» додомуСША не приймали участі у поверненні командирів оборони «Азовсталі» додому
Ердоган та Байден домовилися про зустріч на саміті НАТОЕрдоган та Байден домовилися про зустріч на саміті НАТО
Уряд Нідерландів розпався через розбіжності щодо міграційної політикиУряд Нідерландів розпався через розбіжності щодо міграційної політики
Молдова дякує українським військовим за мир на своїх теренах – СандуМолдова дякує українським військовим за мир на своїх теренах – Санду
Президент Чехії Павел поділився враженнями щодо першого дня саміту НАТОПрезидент Чехії Павел поділився враженнями щодо першого дня саміту НАТО
Блок рекламы


Похожие новости
В Москві будівельні компанії зобов’язали відправити «добровольців» на фронт – британська розвідкаВ Москві будівельні компанії зобов’язали відправити «добровольців» на фронт – британська розвідка
Україна хоче збільшити виробництво бронетехніки і стати великим експортером зброї — КамишінУкраїна хоче збільшити виробництво бронетехніки і стати великим експортером зброї — Камишін
Після заколоту «вагнерівців» Путін намагався продемонструвати силу — британська розвідкаПісля заколоту «вагнерівців» Путін намагався продемонструвати силу — британська розвідка
РФ створила військово-морський округ в окупованому Маріуполі, який командуватиме вісьмома кораблями – британська розвідкаРФ створила військово-морський округ в окупованому Маріуполі, який командуватиме вісьмома кораблями – британська розвідка
Геноцид російської артилерії триває: у Генштабі розповіли, скільки техніки та військових РФ втратила учораГеноцид російської артилерії триває: у Генштабі розповіли, скільки техніки та військових РФ втратила учора
Бразильська компанія заперечила можливість поставок Україні легких штурмовиківБразильська компанія заперечила можливість поставок Україні легких штурмовиків
Держдума у відповідь на ордер на арешт Путіна створила комітет з розслідування "злочинів України проти дітей Донбасу" - Британська розвідкаДерждума у відповідь на ордер на арешт Путіна створила комітет з розслідування "злочинів України проти дітей Донбасу" - Британська розвідка
Oryx порахував втрати техніки з початку війни: РФ втратила утричі більше за УкраїнуOryx порахував втрати техніки з початку війни: РФ втратила утричі більше за Україну
РФ розглядає контроль над Кримом як топпріоритет - Британська розвідкаРФ розглядає контроль над Кримом як топпріоритет - Британська розвідка
РФ розгорнула понад 20 додаткових вертольотів в аеропорту Бердянська — Британська розвідкаРФ розгорнула понад 20 додаткових вертольотів в аеропорту Бердянська — Британська розвідка
Последние новости
Подгружаем последние новости