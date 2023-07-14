Британська компанія займатиметься ремонтом техніки ЗСУ

Зокрема, будуть відновлюватися танки та БТРи.

Британська компанія Babcock International ремонтуватиме та підтримуватиме британську техніку, передану до України. Про це повідомляє офіційний сайт компанії , інформує ZN.ua .

© The British Army

Як відомо, Міністерство оборони Об’єднаного Королівства уклало контракт з компанією Babcock на підтримку та ремонт британської техніки, яка перебуває в Україні. Вартість контракту становить понад 50 мільйонів фунтів. При цьому він розрахований на 12 місяців.

Babcock International займеться ремонтом і підтримкою танків Challenger 2, гусеничних бронемашин серії CVR(T), БТР FV432, систем ППО Stormer та іншої техніки.

Також фахівці компанії навчатимуть українських військових обслуговувати передану їм техніку, а також забезпечать постачання запчастин до них. У компанії додали, що даний крок зміцнює співпрацю між урядом Об’єднаного Королівства та Україною.

"Цей контракт забезпечує суттєво важливу підтримку для України на полі бою, підтримуючи військову техніку, надаючи досвід і навички бійцям для підтримки української бронетехніки в русі, а також надання життєво важливих запчастин. Наша підтримка України непохитна і триватиме стільки, скільки буде потрібно", – розповів міністр оборони Бен Уоллес.