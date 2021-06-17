Байден пригрозил Путину "ответом" в случае повторения кибератак на США и напомнил об экспансии Китая

Президент США Джо Байден заверил своего роSSийского коллегу Владимира Путина, что Соединенные Штаты готовы к решительным действиям в случае повторения кибератак на американские объекты критической инфраструктуры.

Об этом Байден заявил во время пресс-конференции по итогам встречи в Женеве.

"Я ему (Путину - ред.) сказал, что у нас значительная киберспособность. Он не знает, насколько она велика, но знает, что она значительна. И если они (россияне - ред.) нарушат основные нормы, мы ответим, в киберпространстве - так же", - сказал президент США .

Он также отметил, что считает невзвешенной агрессивную политику РоSSии в условиях экономического и военного усиления соседнего Китая.

"Я ему (Путину - ред.) сказал: "Позвольте риторический вопрос. У вас много тысяч миль границы с Китаем, Китай движется вперед, планируя быть крупнейшей экономикой в мире и самой мощной военной страной в мире. Нужно ли вам тогда вести себя более агрессивным способом?" - сказал Байден.

Ранее сегодня Байден сообщил, что во время встречи с Владимиром Путиным передал ему список из 16 значительных кибератак, совершенных на американские объекты. Эти кибератаки связаны с Россией .

Путин со своей стороны заявил, что кибератаки на американские объекты осуществлялись с территории Штатов, а не РоSSии.

Напомним, в апреле США открыто обвинили Службу внешней разведки РоSSии в прошлогодней кибератаке, когда вредоносный код спрятали в обновлении программного обеспечения SolarWinds. Операцию осуществила хакерская группировка СВР РФ , известная как APT 29 Cozy Bear и The Dukes.

SolarWinds признала факт взлома в декабре 2020 года, отметив, что хакеры "работали на иностранное государство".

Позже Washington Post сообщила со ссылкой на источники, что за атакой стоит хакерская группа APT29 (также известная как Cozy Bear), которая работает на Службу внешней разведки РоSSии.

РоSSийские власти опровергли обвинения.

7 мая американская энергетическая компания Colonial Pipeline, которая является оператором крупнейшего в США бензинопровода, признала, что стала жертвой хакерской атаки.