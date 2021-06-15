Тупицкий заявил об участии в заседании КСУ дистанционно

Уволенный указом президента судья Касминин работает в таком же режиме.

Тупицкий заявил об участии в заседании КСУ дистанционно
Фото: Макс Требухов

Судьи Конституционного суда Александр Тупицкий и Александр Касминин, которых президент Владимир Зеленский уволил своим указом, во вторник, 15 июня, принимают участие в заседании суда дистанционно.

Об этом Александр Тупицкий сообщил в комментарии Укринформу.

"Я и Касминин участвуем в заседаниях путем дистанционной работы, а именно направления по электронными адресами всем судьям свои замечания, предложения по тем делам, которые находятся в производстве Конституционного суда, мы изучаем и таким образом вносим свой вклад в рассмотрение тех или иных дел. Конституционный суд обязан их принимать, рассматривать, голосовать", - сказал он.

По его словам, в будущем он вместе с Касмининым планируют принимать онлайн-участие в открытых заседаниях Палаты КС.

"Мы хотим показать, что суд легитимен, что он разблокирован и работает. И такими коммуникационными способами преодолеть непонятные приказы руководства УГО по нашему недопуску в суд, то есть они будут ничтожными", - добавил Тупицкий.

Он сказал, что на период его работы в онлайн-формате будет председательствовать на заседаниях КС его заместитель Сергей Головатый.

Тупицкий рассказал, что судьи договорились между собой работать в таком режиме после того, как на прошлой неделе шестеро судей отказались принимать участие в заседаниях КС и тем самым заблокировали его работу, требуя его и Касминина участия в рассмотрении дел.

"Я очень доволен, что суд сегодня возобновил свою работу. Это свидетельствует о том, что мы стали выше своих амбиций. Суд должен работать", - говорит он.

В течение прошлой недели работа Палаты КС была заблокирована из-за отказа шести судей утверждать повестку дня.

Недоразумения между судьями возникли 3 июня во время рассмотрения так называемого земельного дела. Тогда один из авторов конституционного представления народный депутат Василий Нимченко (ОПЗЖ) внес ходатайство об участии в рассмотрении дела Тупицкого и Касминина.

Для решения данного вопроса судьи удалились в совещательную комнату, но не достигли консенсуса и перенесли рассмотрение дела на неопределенное время.

Во вторник, 8 июня, судьи не смогли утвердить повестку дня из-за того, что часть из них требовала участия в заседаниях Тупицкого и Касминина.

В среду, 9 июня, заседание суда не состоялось из-за отсутствия кворума, поскольку несколько судей находятся в отпусках.

10 июня на заседание Палаты КС явилось 12 судей, 6 из которых проголосовали против утверждения повестки дня из-за недопуска в суд Тупицкого и Касминина.

Напомним, что 27 марта Владимир Зеленский своим указом отменил указы о назначении судьями Конституционного суда Украины Александра Тупицкого и Александра Касминина. Согласно тексту документа, указ вступает в силу со дня опубликования.

В документе говорится о том, что отдельные судьи Конституционного Суда Украины, назначенные Януковичем, продолжая выполнять свои полномочия, создают угрозу государственной независимости и национальной безопасности Украины, что нарушает Конституцию Украины, права и свободы человека и гражданина.

В конце декабря президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого от должности судьи КСУ сроком на два месяца, а в феврале продлил его еще на месяц. Причиной стало подозрение в совершении Тупицким уголовного преступления - его подозревают в подкупе свидетеля.

В КСУ заявили, что Зеленский вышел за пределы своих полномочий, призвали отменить указ и пригрозили президенту уголовной ответственностью. Тупицкий отказывается признавать себя подозреваемым, но государственная охрана все равно не пускает его на рабочее место.

1 июня Александр Тупицкий впервые явился на судебное заседание по делу о подкупе свидетеля и даче ложных показаний, однако меру пресечения ему не избирали, потому что не пришли прокуроры.

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