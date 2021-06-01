Бельгия отозвала посла из Кореи, потому что его жена ударила работника магазина

Инцидент произошел еще 9 апреля.

Бельгия отозвала своего посла в Южной Корее из-за инцидента с его женой, которая напала на работника магазина. Инцидент произошел 9 апреля в магазине одежды в Сеуле, сообщает ВВС.

На видео с камер наблюдения видно, как Сян Сюэцю - жена посла Питера Лескуйе - ударила продавца, который хотел убедиться, что одежда, в которой она шла из магазина, был ее собственной, а не украденной.

Позже она встретилась с работниками магазина и извинилась за свое поведение, назвав его недопустимым. Но, несмотря на извинения со стороны жены посла, министр иностранных дел Бельгии Софи Вильмес все же решила отозвать его с занимаемой должности уже этим летом.

В заявлении министра говорится, что хотя Лескуйе добросовестно выполнял свои обязанности, ситуация не позволяет ему и дальше оставаться послом в Южной Корее.

Известно, что жена Лескуйе, 63-летняя Сян Сюэцю, вскоре после инцидента в магазине пыталась использовать дипломатический иммунитет, чтобы избежать возможного наказания.

Однако в МИД Бельгии лишили ее такой возможности, отметив, что полиция должна иметь возможность провести полноценное расследование.

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