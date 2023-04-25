МЗС Болгарії звинуватило посла РФ у втручанні у внутрішні справи
Глава болгарського МЗС назвав заяви російського посла про вибори «недоречними».
МЗС Болгарії відреагувало на заяви посла РФ Елєонори Мітрофанової щодо парламентських виборів у країні та назвало їх «недоречними». У повідомленні болгарського МЗС зазначається, що заяви Мітрофанової «є спробою втручання у внутрішні справи країни» та «суперечать Віденській конвенції про дипломатичні відносини». Т.в.о. Міністра закордонних справ Болгарії Ніколай Мілков провів із послом Мітрофановою розмову, в якій довів позицію МЗС, інформує ZN.ua.
За даними The Sofia Globe, російський посол Мітрофанова на одному з каналів YouTube заявила, що проголосувала б за Костадіна Костадінова, якби була громадянкою Болгарії. Партія Костадінова «Възраждане» («Відродження») вважається проросійською. Вона отримала у парламенті 37 місць з 240. При цьому Мітрофанова заявила на інтерв'ю: «Ні, я б не сказала, що він (Костадінов) представляє російські інтереси в Болгарії» та заперечила фінансування Росією будь-якої партії у Болгарії.