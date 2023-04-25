МЗС Болгарії звинуватило посла РФ у втручанні у внутрішні справи

Глава болгарського МЗС назвав заяви російського посла про вибори «недоречними».

МЗС Болгарії відреагувало на заяви посла РФ Елєонори Мітрофанової щодо парламентських виборів у країні та назвало їх «недоречними». У повідомленні болгарського МЗС зазначається, що заяви Мітрофанової «є спробою втручання у внутрішні справи країни» та «суперечать Віденській конвенції про дипломатичні відносини». Т.в.о. Міністра закордонних справ Болгарії Ніколай Мілков провів із послом Мітрофановою розмову, в якій довів позицію МЗС, інформує ZN.ua .

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