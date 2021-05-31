Суд оправдал Стерненко и Демчука по одной из статей

Решение по статьям 146 и 263 УК, которые также вменяют обвиняемым, еще объявляют.

Апелляционный суд Одессы объявляет приговор по делу общественного активиста Сергея Стерненко и Руслана Демчука.

Известно, что Стерненко и его соратника Демчука оправдали по статье о разбойном нападении на депутата Сергея Щербича ради 300 гривен.

Решение по статьям 146 и 263 УК, которые также вменяют обвиняемым, еще объявляют.

Напомним, что 23 февраля Приморский районный суд Одессы вынес приговор Стерненко в деле по обвинению в похищении в 2015 году человека - Сергея Щербича. Стерненко лишили свободы на семь лет и три месяца и признали виновным по всем статьям. Это незаконное хранение оружия, похищение человека (освободили от наказания по сроку давности), нападение с целью завладения чужим имуществом. Аналогичный приговор получил и Демчук.

После приговора Стерненко и Демчук находились под стражей, пока 9 апреля Одесский апелляционный суд смягчил меры пресечения и отправил их под домашний арест.

Новость о приговоре Стерненко вызвала массовые протесты в нескольких городах Украины, самые масштабные прошли в Киеве . На одной акции, проходившей у Офиса президента, активисты разбили стекла в здании и расписали стены. После этого правоохранители начали несколько уголовных производств за хулиганство, в том числе и в отношении одного из организаторов акции, Сергея Филимонова.