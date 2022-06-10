Украине удалось освободить главу одной из громад Николаевской области в рамках обмена пленными

Между Украиной и Россией состоялся одиннадцатый обмен пленными, в результате которого удалось освободить главу Шевченковской громады Николаевщины Олега Пилипенко. Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram .

По его словам, роSSийские оккупанты держали Пилипенка в плену на протяжении более двух месяцев, а переговоры о его возвращении продолжались долгое время.

Глава Шевченковской громады исчез еще 10 марта. Как сказала жена, он уехал развозить хлеб и не вернулся.

Других деталей об обмене пленных Ким не рассказал. В частности, он не сообщил, сколько всего украинцев удалось вернуть на подконтрольные Украине территории.