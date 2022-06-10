Украине удалось освободить главу одной из громад Николаевской области в рамках обмена пленными

По словам Виталия Кима, это уже 11-й обмен пленными между Украиной и РФ, информирует ZN.ua.

Украине удалось освободить главу одной из громад Николаевской области в рамках обмена пленными
© Виталий Ким/Facebook

Между Украиной и Россией состоялся одиннадцатый обмен пленными, в результате которого удалось освободить главу Шевченковской громады Николаевщины Олега Пилипенко. Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram.

По его словам, роSSийские оккупанты держали Пилипенка в плену на протяжении более двух месяцев, а переговоры о его возвращении продолжались долгое время.

Глава Шевченковской громады исчез еще 10 марта. Как сказала жена, он уехал развозить хлеб и не вернулся.

Других деталей об обмене пленных Ким не рассказал. В частности, он не сообщил, сколько всего украинцев удалось вернуть на подконтрольные Украине территории.


Максим Царук, ZN.ua





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