Война в Украине была главной темой международной конференции «Диалог Шангри-ла» в Сингапуре

Диалоги показали, что Китай по-прежнему отказывается занять решительную позицию в связи с роSSийским вторжением в Украину, информирует ZN.ua.

Война в Украине была главной темой международной конференции «Диалог Шангри-ла» в Сингапуре

Война в Украине и все более напряженные отношения между США и Китаем фигурировали почти на каждом заседании международной конференции «Диалог Шангри-ла» в Сингапуре, который завершился в воскресенье после трех дней дискуссий, сообщает "Голос Америки".

Министр обороны Китая Вэй Фэнхэ, выступление которого прозвучало в последний день встречи, заявил, что улучшение двусторонних отношений с его страной зависят от США и что сейчас отношения находятся на критическом этапе.

Кроме того, на конференции обсуждался вопрос отношений Китая с Россией. Вэй заявил, что Китай поддерживает мирные переговоры между Украиной и Россией и что Пекин не предоставлял РоSSии никаких материальных средств. Он сказал, что предоставление оружия и введение санкций не поможет ситуации.

Обращаясь к вопросу о Тайване, министр обороны Вэй сказал, что позиция Китая в отношении острова остается неизменной. Он сказал, что китайское правительство стремится к «мирному воссоединению» с Тайванем, но оставляет за собой «другие варианты».

Ранее, в своем выступлении на встрече в субботу, министр обороны Ллойд Остин заявил, что США будут поддерживать своих союзников, включая Тайвань.

Диалог Шангри-Ла – это главный в Азии форум по вопросам безопасности, и в этом году в нем приняли участие 575 делегатов из 40 стран, включая дипломатов, представителей оборонных ведомств и производителей оружия. РоSSия не была приглашена на конференцию.

Отношения между США и Китаем обычно доминируют на ежегодной встрече в Сингапуре, но в этом году на первый план вышло вторжение РоSSии в Украину.


Юлия Мельничук, ZN.ua





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