Конкурс на руководителя САП планируют завершить к концу лета

С 24 мая начинается финальный этап собеседований.

Конкурс на руководителя САП планируют завершить к концу лета
Фото: 5.ua

Конкурс на занятие административных должностей в специализированной антикоррупционной прокуратуре, в рамках которого должны выбрать нового руководителя САП, планируют завершить до конца лета.

Об этом на брифинге в понедельник, 24 мая, сказала глава комиссии Екатерина Коваль.

"Мы начинаем третий этап, составили график собеседований. Предварительно мы планируем где-то к концу лета, я думаю", - сказала она.

Напомним, что 20 января 2021 года в САП был объявлен конкурс на занятие вакантных должностей заместителя Генерального прокурора - руководителя САП; заместителя руководителя САП и начальника одного из отделов.

Должность руководителя САП вакантна с августа 2020 года, когда уволился прокурор Назар Холодницкий.

Сейчас обязанности антикоррупционного прокурора исполняет Максим Грищук.

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