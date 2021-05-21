Турчинов опроверг заявление Медведчука о "полномочиях на переговоры с боевиками"

И.о. Президента Украины в 2014 году, экс-секретарь СНБО Александр Турчинов опроверг заявление подозреваемого в госизмене нардепа ОПЗЖ Виктора Медведчука о полномочиях последнего на переговоры с боевиками.

В пресс-службе Турчинова отметили, что во время выполнения обязанностей президента он не вел переговоры ни с роSSийскими террористическими группировками, ни с президентом РФ Владимиром Путиным.

По словам Турчинова, в начале военного конфликта у него, как у главы Верховной Рады Украины, было два разговора только с одним представителем роSSийского руководства - главой Госдумы Нарышкиным - 28 февраля и 1 марта.

"Во время этих телефонных разговоров я требовал прекратить роSSийскую военную агрессию против Украины ... РоSSийское руководство не признавало меня исполняющим обязанности президента, называя главой хунты, поэтому между нами никаких переговорных позиций не могло было быть в принципе", - сказал он.

Турчинов также подчеркнул, что никаких поручений для участия в переговорах с роSSийско-террористическими группировками он Медведчуку не давал.

"Весной 2014 года у меня была встреча с Виктором Медведчуком, которого привел ко мне народный депутат Украины от Партии регионов Нестор Шуфрич. Во время этой встречи Виктор Медведчук сообщил мне, что Кремль считает легитимным президентом исключительно Виктора Януковича, не признает меня руководителем страны и не будет вести со мной переговоров, так как считает главой хунты, захватившей власть насильственным путем, но он может передать любую информацию Путину от меня. На что я сказал господину Медведчуку, чтобы тот передал Путину, чтобы РоSSия немедленно освободила Крым и прекратила агрессию против Украины. Господин Медведчук спросил: «А серьезно?». Я сказал, что это серьезно, и других предложений для Кремля у меня нет", - заверил он.

Турчинов подчеркнул, что никаких переговорных полномочий, пока он исполнял обязанности президента Украины, Медведчук не имел.

Заявление о своих якобы полномочиях на переговоры с боевиками со стороны Турчинова и пятого президента Петра Порошенко Медведчук сделал перед заседанием апелляционного суда об изменении ему меры пресечения, пишет УП. Медведчук, в частности, заявил, что "вел переговоры в соответствии с полномочиями, которые мне были предоставлены по мирному урегулированию сначала с мая месяца еще и.о. президента Турчиновым, а потом уже президентом Порошенко. Я официально был уполномочен на ведение этих переговоров Турчиновым и Порошенко, и позже был уполномочен и трехсторонней контактной группой и СБУ , которая предоставила мне статус спецпредставителя по гуманитарным вопросам в ТКГ".

Напомним, что на прошлой неделе журналисты BIHUS.info проанализировали телефонные разговоры главы политсовета партии "Оппозиционная платформа-За жизнь" Виктора Медведчука за 4 года. В записях Медведчук ведет разговоры с террористами. Как утверждают журналисты, записи объясняют, как на фоне Революции Достоинства Медведчук "из врага превратился в друга Банковой и главного переговорщика с оккупантами, чьи интересы на самом деле отстаивал украинский переговорщик, и какие отношения на самом деле у Медведчука с Путиным".