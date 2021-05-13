Украину в конце мая посетит премьер-министр Словакии

Ключевыми темами встречи станут торговля, инвестиции, энергетическая безопасность, инфраструктурные проекты.

Украину в конце мая посетит премьер-министр Словакии
Фото: Дмитро Кулеба

Глава правительства Словакии Эдуард Гегер посетит Украину в конце текущего месяца. Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Ключевые темы нашей встречи с премьер-министром Словакии Эдуардом Гегером - торговля, инвестиции, энергетическая безопасность, инфраструктурные проекты. Украина и Словакия остаются надежными партнерами и друзьями. Будем рады приветствовать господина Премьер-министра через две недели в Украине", - написал Кулеба по итогам встречи с главой словацкого правительства.

Ключові теми нашої зустрічі з Прем‘єр-міністром Словаччини Едуардом Геґером — торгівля, інвестиції, енергетична безпека, інфраструктурні проєкти. Україна та Словаччина залишаються надійними партнерами та друзями. Будемо раді вітати пана Прем’єр-міністра за два тижні в Україні. pic.twitter.com/Rs7WIRycfn

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 13, 2021

Напомним, что правительство Словакии изменили в прошлом месяце из-за скандала вокруг договора о поставках вакцины "Спутник V". Выяснилось, что Матович заключил контракт с Россией без согласования с партнерами по коалиции. Зузана Чапутова раскритиковала действия премьера, и через несколько дней ему пришлось просить об отставке.

Матович успел также обидеть Украину, неудачно пошутив о том, что он "пообещал" РоSSии Закарпатье за вакцину против ковида. Министерству иностранных дел Словакии после этого пришлось просить прощения перед Украиной.

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