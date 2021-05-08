Из-за указания Минкульта мероприятия 9 мая в столице - под угрозой, - КГГА

Проведение Дня памяти и примирения и Дня Победы над нацизмом во Второй мировой войне в Киеве под угрозой срыва из-за устного запрета Министерства культуры. Об этом сообщила заместитель председателя КГГА Марина Хонда. Техническое оборудование для монтирования сцены не пропускают на территорию Национального музея истории Украины во Второй мировой войне.

«Это традиционное мероприятие, которое проходит в Киеве ежегодно более 20 лет. Сегодня утром нам стало известно, что технику и оборудование для монтирования сцены не пропускают на территорию музея. Объяснить причины такого решения руководство музея не может и ссылается на прямой устный запрет Министерства культуры», - отметила Марина Хонда.

По ее словам, никаких документов, подтверждающих это решение Министерства культуры, у руководства музея нет.

Заместитель председатель КГГА отметила, что речь фактически идет о попытке срыва проведения ежегодного мероприятия.