Кабмин отменил требование конкурса на должность главы НАК "Нафтогаз", чтобы назначить Витренко

Кабинет министров изменил правила назначения главы правления НАК "Нафтогаз", чтобы эту должность смог получить Юрий Витренко.

Постановлением от 28 апреля 2021 года № 412 внесены изменения в постановление "О проведении конкурсного отбора руководителей субъектов хозяйствования государственного сектора экономики". Эти изменения добавляют в перечень стратегических предприятий, назначение глав которых происходит вне конкурса, позицию главы правления НАК.

"Установить, что утвержденный этим постановлением Порядок проведения конкурсного отбора руководителей субъектов хозяйствования государственного сектора экономики не применяется для отбора кандидатов (кандидатур) на должность главы исполнительного органа (руководителя) хозяйственного общества, более 50 процентов корпоративных прав (акций, долей) которого принадлежит Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины", главы исполнительного органа (руководителя) предприятия государственного сектора экономики, осуществляющего полномочия государственного оператора телерадиовещания, радиорелейной и спутниковой связи, главы исполнительного органа (руководителя) хозяйственного общества, осуществляющего деятельность в оборонно-промышленном комплексе и переданного в установленном порядке в управление Государственного концерна "Укроборонпром", и руководителей государственных предприятий оборонно-промышленного комплекса, в том числе казенных предприятий, которые входят в состав Государственного концерна "Укроборонпром", главы исполнительного органа в хозяйственном обществе, более 50 процентов корпоративных прав (акций, долей) которого принадлежит Государственному космическому агентству, и руководителей субъектов хозяйствования государственного сектора экономики, которые принадлежат к сфере управления указанного Агентства, главы правления акционерного общества "Национальная общественная телерадиокомпания Украины", главы правления акционерного общества "Украинская железная дорога", главы правления акционерного общества "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины"(добавлено изменениями. - Ред.), главы исполнительного органа банка, более 75 процентов корпоративных прав (акций, долей) которого принадлежит государству, если в таком банке сформирован наблюдательный совет, который отвечает требованиям, определенным в Законе Украины "Об управлении объектами государственной собственности", и образован комитет по назначениям, а также руководителей государственных унитарных предприятий, на которых создан наблюдательный совет, который отвечает требованиям, определенным в Законе Украины "Об управлении объектами государственной собственности".

Напомним, что Кабмин вчера провел заседание общего собрания акционеров компании НАК "Нафтогаз Украины". Во время заседания был рассмотрен отчет о деятельности НАК в 2020 году. На заседании Правительство уволило Коболева с должности главы правления НАК "Нафтогаз Украины" и назначило на эту должность Юрия Витренко. Витренко назначили сроком на год.

Сам Коболев в Facebook сообщил, что "об "увольнении" узнал из новостей, комментировать не могу". Он сказал, что не писал никаких заявлений.

29 апреля Андрей Коболев сообщил, что отдал ключи от кабинета Витренко. В "Нафтогазе" считают решение об увольнении Андрея Коболева "юридической манипуляцией".

Об увольнении Коболева высказались Госдеп и послы стран G7. Они напомнили, "что корпоративное управление подобными предприятиями должно быть свободным от политического вмешательства".