Глава УИНП назвал "марш вышиванок" ко дню создания дивизии "Галичина" глорификацией СС

Дробович предложил учить историю, а не проводить марши.

Глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович назвал "марш вышиванок", который состоялся в Киеве 28 апреля ко дню создания дивизии "Галичина", глорификацией войск СС.

В своем фейсбуке Дробович написал, что считает участников марша маргинальной группой, и подчеркнул, что абсолютное большинство украинцев их не поддерживает.

"Восславление войск СС - это недопустимо для европейской страны, и я уверен, что это не поддерживает абсолютное большинство украинцев. Историю надо изучать, открыто разбираться в сложных вопросах, например, почему вообще появлялись нацистские добровольческие подразделения, откуда брались все эти корпуса, дивизии, легионы и батальоны (венгерские, французские, роSSийские, белорусские, украинские, итальянские, латвийские, эстонские, албанские ...), чего хотели люди, которые там служили? Через ответы на такие вопросы можно лучше понять причины и ход Второй мировой войны, вникнуть в суть нацистских и коммунистических преступлений, вообще политики тоталитарных государств", - написал Дробович.

По его словам, подобными маршами, а также "популистскими лозунгами и сомнительными кричалками" этой цели не добиться.

Напомним, что предшественник Дробовича Владимир Вятрович тоже заявлял, что годовщина создания дивизии "Галичина" - не праздник для украинцев, поскольку и в немецкой, и в советской армиях во Второй мировой украинцы воспринимались одинаково - как пушечное мясо.

Днем основания дивизии "Галичина" считается 28 апреля 1943 года, когда об этом было объявлено во Львове.

Дивизия "Галичина" - военная часть, сформированная по образцу немецких пехотных дивизий в составе немецкой армии в 1943 году главным образом из украинцев, которые жили на территории дистрикта «Галичина» и Генеральной губернии. Формирование дивизии было связано, с одной стороны, с попытками немецкого руководства использовать все возможности для противостояния СССР на Восточном фронте, а с другой - с уверенностью отдельных украинских кругов, что на фоне поражений немецкой армии появилась возможность заложить основу регулярного украинского войска, которое может стать весомым фактором в определении судьбы Украины после войны.

Причастность дивизии к войскам СС связано с тем, что, по немецким законам, в вермахте могли служить только граждане Германии. Поэтому все национальные подразделения, которые создавались в составе немецкой армии, формировались как военные части СС, на которые эти ограничения не распространялись. Перед отправкой на фронт дивизия насчитывала около 16 тысяч членов. Противостояла Красной армии в центре немецкой обороны в битве под Бродами (17-22.07.1944 г.) и была разбита.