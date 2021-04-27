США отправили в Черное море катер береговой охраны

Судно американских пограничников находится в Европе в связи с учениями.

Соединенные Штаты Америки отправили в Черное море катер береговой охраны Hamilton.

Об этом сообщается в твиттере Шестого флота ВМС США .

Катер береговой охраны накануне принял участие в морских учениях с американским миноносцем USS Roosevelt, после чего направился через турецкие проливы в Черное море.

Бывший постпред президента Украины в Крыму Борис Бабин указал, что конвенция Монтре не ограничивает передвижение по проливам пограничных судов под любым флагом. Поэтому, в отличие от военных кораблей, катер береговой охраны США имеет право пройти через них без предупреждения.

"Отказать Турция не может. Да и ограничить время пребывания в Черном море для "Гамильтона" тоже. Интересная и, мягко говоря, неординарная ситуация", - написал Бабин в фейсбуке.

Шестой американский флот, штаб-квартира которого находится в итальянском городе Неаполе, защищает национальные интересы США и обеспечивает безопасность и стабильность в Европе и Африке.