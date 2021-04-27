США отправили в Черное море катер береговой охраны
Судно американских пограничников находится в Европе в связи с учениями.
Соединенные Штаты Америки отправили в Черное море катер береговой охраны Hamilton.
Об этом сообщается в твиттере Шестого флота ВМС США.
Катер береговой охраны накануне принял участие в морских учениях с американским миноносцем USS Roosevelt, после чего направился через турецкие проливы в Черное море.
Бывший постпред президента Украины в Крыму Борис Бабин указал, что конвенция Монтре не ограничивает передвижение по проливам пограничных судов под любым флагом. Поэтому, в отличие от военных кораблей, катер береговой охраны США имеет право пройти через них без предупреждения.
"Отказать Турция не может. Да и ограничить время пребывания в Черном море для "Гамильтона" тоже. Интересная и, мягко говоря, неординарная ситуация", - написал Бабин в фейсбуке.
Шестой американский флот, штаб-квартира которого находится в итальянском городе Неаполе, защищает национальные интересы США и обеспечивает безопасность и стабильность в Европе и Африке.
В середине апреля флот планировал отправить в Черное море корабли Roosevelt и Donald Cook, чтобы продемонстрировать Украине поддержку на фоне роSSийской эскалации. Однако позже США отказались от этого, решение совпало с телефонным звонком между президентом США Джо Байденом и президентом РоSSии Владимиром Путиным.