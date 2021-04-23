Заявление РФ об отводе войск от украинских границ пока остается только словами, - Госдеп

"Мы слышали слова, но чего мы ожидаем - это действия".

Соединенные Штаты пока осторожно относятся к заявлению роSSийских властей по отводу войск от украинской границы.

Об этом заявил представитель Государственного департамента США Нед Прайс, сообщает "Голос Америки".

Он отметил, что заявление россиян (об отводе войск, - ред.) пока остается только словами.

"Мы слышали слова, но чего мы ожидаем - это действия. Соединенные Штаты будут продолжать наблюдать за ситуацией в тесной координации с украинскими и иностранными партнерами и союзниками. Мы четко заявили во время контактов с роSSийским правительством: они должны воздержаться от эскалации и немедленно прекратить все агрессивные действия вокруг и в Украине, включая недавнее наращивание войск в Крыму и на украинской границе, а также их намерения заблокировать некоторые суда в некоторых частях Черного моря", - подчеркнул Прайс.

На вопрос, удивились ли в Вашингтоне заявлению россиян о намерении отвести войска, он сказал: "Мы услышали заявление. И насколько нам известно, оно остается заявлением. Мы продолжим наблюдать за ситуацией".

Напомним, 22 апреля РоSSия объявила о завершении "внезапной проверки боеготовности", под предлогом которой стянула войска к границам Украины. Министр обороны РФ Сергей Шойгу 22 апреля заявил, что учения в Крыму прошли успешно. Он также сообщил, что с 23 апреля войска начинают возвращаться в места постоянной дислокации. 23 апреля Минобороны РФ сообщило, что начало отвод войск.