Израиль нанес удары по Сирии после ракетного обстрела

Не исключается вмешательство Ирана, у которого есть войска на территории Сирии.

Израиль атаковал ракетную установку и системы ПВО в Сирии в ответ на сирийскую ракету, которая спровоцировала срабатывание сирен и воздушную тревогу около сверхсекретного ядерного реактора страны. Об этом пишет Associated Press со ссылкой на израильских военных.

Этот инцидент, как отмечает агентство, является одним из наиболее серьезных столкновений Израиля и Сирии за последние годы. Не исключается и вмешательство Ирана, у которого есть войска на территории Сирии.

Израиль сообщил, что выпущенная с территории Сирии ракета не причинила вреда. Сирены воздушной опасности звучали в Абу Кринати - поселке в нескольких километрах от Димоны - города в пустыне Негев, где находится израильский ядерный реактор.

Сирийское информагентство SARNA сообщило о ранении четырех солдат вследствие израильского удара около Дамаска. Сирия уверяет, что перехватила "большую часть вражеских ракет", выпущенных с Голанских высот - спорной территории Израиля и Сирии.

Иран никаких немедленных требований или ответственности за ракетный удар не озвучил, но ранее иранский аналитик Садолла Зарея заявлял, что единственным соразмерным ответом за диверсию на уранообогатительном заводе в Натанзе, ответственность за которую Иран возлагает на Израиль, была бы атака на "ядерный объект в Димоне".

Напомним, что 10 апреля Тегеран запустил новые "продвинутые" центрифуги, которые могут быстрее обогащать уран. Уже ночью 11 апреля Иран сообщил о диверсии на подземном заводе в Натанзе. Это уже второй инцидент на ядерном объекте в Натанзе. Летом прошлого года там вспыхнул пожар, который правительство считает попыткой саботировать ядерную программу Ирана.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил о причастности Израиля к аварии на ядерном объекте в Натанзе. По мнению главы внешнеполитического ведомства Ирана, действия Израиля направлены на срыв переговоров по ядерному соглашению.