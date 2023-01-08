Окупанти завдали ракетного удару по нафтопереробному підприємству в Харківській області

Російські війська у суботу, 7 січня, завдали ракетного удару по території нафтопереробного підприємства у Мерефі Харківської області, заявив речник ДСНС Євген Василенко в коментарі "Суспільному".

"Виявлено, що завдано серйозної шкоди підприємству: пошкоджене технологічне обладнання та будівля підприємства. Масштабної пожежі вдалось уникнути через те, що на території об'єкту були порожні ємності. За попередніми даними, одна людина загинула, ще одна людина постраждала", — наголосив Василенко.