Окупанти завдали ракетного удару по нафтопереробному підприємству в Харківській області

Одна людина загинула та ще одна - отримала поранення.

Окупанти завдали ракетного удару по нафтопереробному підприємству в Харківській області
© Facebook/Прокуратура Харківської області

Російські війська у суботу, 7 січня, завдали ракетного удару по території нафтопереробного підприємства у Мерефі Харківської області, заявив речник ДСНС Євген Василенко в коментарі "Суспільному".

"Виявлено, що завдано серйозної шкоди підприємству: пошкоджене технологічне обладнання та будівля підприємства. Масштабної пожежі вдалось уникнути через те, що на території об'єкту були порожні ємності. За попередніми даними, одна людина загинула, ще одна людина постраждала", — наголосив Василенко.


Анна Конюченко, ZN.ua





Интересные новости
"Гризти будемо в тиші ночі": Данилов відреагував на "перемир'я" від Путіна"Гризти будемо в тиші ночі": Данилов відреагував на "перемир'я" від Путіна
Данілов відповів на пропозиції Росії про «різдвяне припинення вогню»Данілов відповів на пропозиції Росії про «різдвяне припинення вогню»
США можуть передати Україні зенітні ракети Sea Sparrow: основні характеристики та перевагиСША можуть передати Україні зенітні ракети Sea Sparrow: основні характеристики та переваги
Ворожнеча між Угорщиною та Україною підриває єдність ЄС щодо Росії – FTВорожнеча між Угорщиною та Україною підриває єдність ЄС щодо Росії – FT
Чекаємо на нову "могилізацію": у РФ почали терміново друкувати тисячі повісток, фотоЧекаємо на нову "могилізацію": у РФ почали терміново друкувати тисячі повісток, фото
Блок рекламы


Похожие новости
Окупанти обстріляли касетними боєприпасами ЗапоріжжяОкупанти обстріляли касетними боєприпасами Запоріжжя
Окупанти на Різдво 19 разів обстріляли Херсонщину. Є пораненийОкупанти на Різдво 19 разів обстріляли Херсонщину. Є поранений
Росіяни в "різдвяне перемир'я" завдали удару по Бахмуту: фото та дані про жертвиРосіяни в "різдвяне перемир'я" завдали удару по Бахмуту: фото та дані про жертви
Окупанти в Сватовому можуть підірвати дамбу, аби сповільнити просування українських військових – ЦНСОкупанти в Сватовому можуть підірвати дамбу, аби сповільнити просування українських військових – ЦНС
Біля Щастя партизани підірвали залізничні колії, якими окупанти перевозили військову технікуБіля Щастя партизани підірвали залізничні колії, якими окупанти перевозили військову техніку
В Енергодарі окупанти видали працівникам ЗАЕС російські паспортиВ Енергодарі окупанти видали працівникам ЗАЕС російські паспорти
Окупанти з допомогою розвідувальних дронів скидають боєприпаси — ПавлюкОкупанти з допомогою розвідувальних дронів скидають боєприпаси — Павлюк
ЗСУ з боку харківського напрямку поступово звільняють територію Луганської області — ГайдайЗСУ з боку харківського напрямку поступово звільняють територію Луганської області — Гайдай
На Apple TV досі доступний фільм «Ополченочка», який зняли окупанти у «ЛНР»На Apple TV досі доступний фільм «Ополченочка», який зняли окупанти у «ЛНР»
Росіяни обмежують пересування тимчасово окупованими територіями Запорізької області — мер МелітополяРосіяни обмежують пересування тимчасово окупованими територіями Запорізької області — мер Мелітополя
Последние новости
Подгружаем последние новости