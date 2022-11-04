Війська РФ використовують територію Курської АЕС для зберігання ракетного озброєння — ГУР

Така інформація має стати предметом перевірки з боку відповідних міжнародних організацій, заявили в ГУР, інформує ZN.ua.

Війська РФ використовують територію Курської АЕС для зберігання ракетного озброєння — ГУР

Російські війська використовують територію Курської АЕС та пов’язаних з нею підприємств для зберігання та обслуговування ракетного озброєння. Про це повідомляє ГУР Міноборони.

За даними розвідки, протягом останніх декількох тижнів до підземних ангарів підприємства «Курскатомэнергоремонт» в районі селища Іваніно Курської області військові РФ завозили ракети до комплексів С-300.

Крім того, наприкінці жовтня було зафіксовано прибуття до цих ангарів декількох цивільних вантажівок на іранських автомобільних номерах з невідомим вантажем.

В ГУР не виключають, що зазначений об’єкт підвищеної небезпеки, який безпосередньо наближений до Курської АЕС (місто Курчатов), може використовуватися окупантами у військових цілях. Зокрема, для прихованого розміщення та обслуговування боєприпасів до ракетного озброєння та іранських дронів. Не виключається і наявність у вказаних підземних сховищах іранських балістичних ракет.

В українській розвідці наголосили, що наведена інформація має стати предметом ретельної перевірки з боку представників відповідних міжнародних організацій, першу чергу – МАГАТЕ.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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