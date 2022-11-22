Росіяни пробують різні стратегії під час ракетного терору проти України: в "Укренерго" пояснили, що це означає

Їх мета - завдати якнайбільшої шкоди за 1 раз.

Росіяни пробують різні стратегії під час ракетного терору проти України: в
© Pixabay

Голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький розповів, що під час ракетних атак проти України російські військові випробовують різні стратегії, аби завдати якнайбільше шкоди. Приміром, під час бомбардування 15 листопада вони зосередилися на енергооб'єктах на заході нашої країни, розповів він під час останнього брифінгу.

"Вони пробують різні стратегії, так, щоб завдати якомога більше шкоди за один раз. У цьому випадку вони обрали станції та підстанції в західному регіоні. Але так не завжди. Під час інших атак це можуть бути інші важливі енергорайони", - сказав він.

Кудрицький нагадав, що, приміром, на початку вересня окупанти обстрілювали спершу об'єкти на Харківщині, а після цього в Київській області та в інших регіонах, інформує ZN.ua.

"Географія обстрілів дуже широка", - додав він.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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