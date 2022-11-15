Росія завдала наймасовішого ракетного удару по Україні: карта
Ракетний удар Росії по цивільній та критичній інфраструктурі України, вчинений 15 листопада, знову перевершив усі попередні атаки. Загалом росіяни випустили близько 100 ракет, інформує
Про це розповів прессекретар командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі ЗМІ.
За його словами, цього разу по низці регіонів країни було запущено 80 ракет, 20 - ще летять.
"Окупанти перевершили 10 жовтня. Але наші сили ППО працюють. Є збиття", - зауважив він.
Росія після тимчасового затишшя поновила ракетні удари по Україні. Зокрема, ракети запускали з району кордону Ростовської та Волгоградської областей та з території Каспійського моря.
Варто зауважити, що під російський обстріл потрапило два житлові будинки у Києві. Відомо про одного загиблого. Через обстріли й інших міст - люди залишились без води та електрики та зв'язку.