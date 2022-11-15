Росія завдала наймасовішого ракетного удару по Україні: карта

Ракетний удар Росії по цивільній та критичній інфраструктурі України, вчинений 15 листопада, знову перевершив усі попередні атаки. Загалом росіяни випустили близько 100 ракет, інформує Апостроф .

Про це розповів прессекретар командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі ЗМІ.

За його словами, цього разу по низці регіонів країни було запущено 80 ракет, 20 - ще летять.

"Окупанти перевершили 10 жовтня. Але наші сили ППО працюють. Є збиття", - зауважив він.

Росія після тимчасового затишшя поновила ракетні удари по Україні. Зокрема, ракети запускали з району кордону Ростовської та Волгоградської областей та з території Каспійського моря.

Варто зауважити, що під російський обстріл потрапило два житлові будинки у Києві. Відомо про одного загиблого. Через обстріли й інших міст - люди залишились без води та електрики та зв'язку.