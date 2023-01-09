Пошкоджено понад 100 будівель: фото та відео наслідків ракетного удару по Очакову

У результаті російського ракетного обстрілу 9 січня Очакова Миколаївської області, поранення отримали дев'ятеро громадян. Пошкоджено більше сотні будинків, інформує Апостроф.

Про це повідомляє Миколаївська обласна рада.

Російські окупанти залили людей за "мінусової" температури у будівлях з вибитими вікнами та без покрівель.

"Це звичайний терор, який очаківці ніколи не пробачать окупантам!", - наголошується у повідомленні.

Як зазначив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, вісім постраждалих вже у лікарнях, люди продовжують надходити.

Як повідомили в Офісі Генерального прокурора України, правоохоронці розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Окрім багатоповерхівок та приватних житлових будинків, постраждали також транспортні засоби, лікарня, підприємства та установи, зауважили в Офісі.

На місці подій працюють прокурори разом зі слідчими поліції, фіксують наслідки збройної агресії Росії та збирають речові докази.



Ксенія Срібнянська, Апостроф





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