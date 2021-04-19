РоSSиянин предлагал пограничникам взятку, чтобы попасть в Украину

Пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта " Киев " задержали россиянина, который не мог подтвердить запланированную цель пребывания в Украине.

Фото: facebook.com/DPSUkraine

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

"Во время доведения решения об отказе в пересечении границы, 34-летний россиянин предложил за 75 тысяч роSSийских рублей пересмотреть решение и способствовать в беспрепятственном пересечении границы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пограничник от неправомерной выгоды отказался.

"Данный факт зафиксирован и направлено уведомление в Нацполицию для внесения сведений в ЕРДР по ст. 369 УК. Продолжаются следственные действия", - говорится в сообщении.

В ГПСУ сообщают, что с начала года пограничники пресекли более 460 попыток дачи взяток.