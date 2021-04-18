Чехия высылает 18 роSSийских дипломатов

Чешская разведка установила, что они являются агентами СВР и ГРУ.

Правительство Чехии заявило о высылке 18 роSSийских дипломатов в связи с новыми фактами в расследовании взрыва, который произошел на чешском складе боеприпасов в 2014 году.

Премьер-министр Андрей Бабиш и его заместитель, министр внутренних дел Ян Гамачек сообщили о вызове роSSийского посла Змеевского, пишет "Укринформ".

После доложили о решении "выслать всех сотрудников роSSийского посольства в Праге, которые были четко идентифицированы спецслужбами Чешской Республики как офицеры роSSийских спецслужб Службы внешней разведки и Главного разведывательного управления".

"В течение 38 часов территорию Чешской республики должны покинуть 18 сотрудников роSSийского посольства", - сказал Гамачек, который признал, что это приведет к еще большему ухудшению чешско-роSSийских отношений.

Взрывы произошли 16 октября в городе Врбетице. Тогда подорвались десятки тонн боеприпасов, включая ракеты средней дальности.

Сегодня полиция Чехии официально заявила о подозрении в причастности к взрыву двух россиян, также известных как "туристы в Солсбери", которых подозревали в отравлении Скрипалей в Великобритании.

На официальном сайте полиции сообщается, что эти лица в октябре 2014 года приехали в Прагу, а затем в Моравскосилезский и Злинский края.

"Они использовали минимум два удостоверения личности, когда впервые заявили о себе с двумя роSSийскими паспортами на имя Александра Петрова и Руслана Боширова, а затем - по молдавским паспортам на имя Николая Попа и паспортом Таджикистана на имя Руслана Табарова", - говорится в заявлении.