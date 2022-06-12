"Даже для роSSийских оккупантов очевидно": Зеленский о том, что Украина не может существовать вне Евросоюза

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что Украина по праву должна стать частью объединенной Европы и это даже поняли оккупанты, которые действительно этого очень боятся и именно за европейские стремления терроризируют украинцев. Об этом он заявил в своем вечернем видеообращении 12 июня.

«Уверен, уже скоро получим ответ о статусе кандидата для Украины. Я убежден, что это решение может усилить не только наше государство, но весь Евросоюз », – сказал Зеленский.

Далее Зеленский обратился к скептикам, не спешащим поддерживать европейские стремления украинцев. По его словам, именно за них украинские терроризируют россияне.