"Даже для роSSийских оккупантов очевидно": Зеленский о том, что Украина не может существовать вне Евросоюза
По словам президента, что факт сохранения Украины за пределами Евросоюза будет играть против Европы и это поняли даже роSSийские оккупанты, издевающиеся над украинцами именно за европейские стремления, информирует
Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что Украина по праву должна стать частью объединенной Европы и это даже поняли оккупанты, которые действительно этого очень боятся и именно за европейские стремления терроризируют украинцев. Об этом он заявил в своем вечернем
«Уверен, уже скоро получим ответ о статусе кандидата для Украины. Я убежден, что это решение может усилить не только наше государство, но весь Евросоюз», – сказал Зеленский.
Далее Зеленский обратился к скептикам, не спешащим поддерживать европейские стремления украинцев. По его словам, именно за них украинские терроризируют россияне.
«Что еще должно произойти в Европе, чтобы скептикам стало понятно, что сам факт сохранения Украины вне Евросоюза, европейского объединения работает против Европы? Например, для роSSийских оккупантов все очевидно. Они так и говорят, когда издеваются над нашими людьми, что это якобы за то, что Украина ушла в Европу. А откуда тогда в Европе скептики?», – подчеркнул он.