Комитет по нацбезопасности вызвал в Раду главу МИД и руководителя СВР из-за похищения судьи Чауса

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки вызвал на следующее заседание министра иностранных дел Дмитрия Кулебу и руководителя Службы внешней разведки Валерия Кондратюка для объяснений по похищению в Молдове судьи Николая Чауса. Об этом сообщил народный депутат из фракции «Европейская Солидарность» Андрей Парубий после заседания комитета.

Парубий отметил, что речь идет не о Чаусе или любом другом взяточнике или преступнике. Речь идет об угрозе разрушить сотрудничество между Украиной и Молдовой, где на последних президентских выборах победила проевропейская кандидат Майя Санду.

«Молдова - это и граница с Украиной. И мы понимаем, какие риски могут иметь эти действия, когда там пророSSийские силы будут иметь большинство. Проевропейские силы смогли взять большинство, победила Санду. И сейчас этим скандалом, который очень быстро разворачивается, мы можем подвесить наши двусторонние отношения между Украиной и Молдовой - если эти факты, которые описывает пресса, незаконные действия украинских спецслужб в дружеской Молдове имели место», - отметил Парубий.

«Я считаю, это большая пощечина украинским разведывательным службам, украинскому спецназу. Потому что они должны работать с врагами Украины на восточной границе, а не в дружеской нам Молдове без соответствующих на это разрешений. Более того - теперь трудно проводить судебные действия относительно того же Чауса, если он незаконно проник на территорию Украины», - отметил Андрей Парубий.

«Учитывая то, что в молдавском парламенте уже создана соответствующая следственная комиссия, которая будет расследовать эти вещи, с целью дискредитации украинско-молдавских отношений и дискредитацию президента Молдовы, мы договорились, что на следующий комитет будет приглашен и Кондратюк, и Кулеба как министр иностранных дел, по этому поводу должны дать исчерпывающие и аргументированные ответы», - резюмирует Парубий.