Стала известна другая причина, почему Меган Маркл не полетела на похороны принца Филиппа

Беременная Меган Маркл отказалась сопровождать своего супруга принца Гарри в путешествии в Великобританию. Изначально отмечалось, что бывшая американская актриса не летит на похороны принца Филиппа по рекомендации врача. Но на самом деле на это есть еще одна причина, которую назвали друзья звезды.

В понедельник, 12 апреля, герцог Сассекский прилетел в Лондон, отправившись на 10-дневный карантин. Принц Гарри вскоре встретится со своей семьей после скандального интервью, которое он дал вместе со своей женой Опре. Причина для этого довольно печальная – смерть близкого человека.

О том, что Меган Маркл не приедет с Гарри, стало известно сразу. Отмечалось, что врач беременной звезды сериала «Форс-мажоры» порекомендовал ей поберечь себя и никуда не лететь, так как она находится где-то на шестом месяце, а незадолго до этого у нее случился выкидыш. Оказывается, существует вторая причина, почему актриса отказалась лететь.

Источник, приближенный к герцогине Сассекской, отметил, что жена принца Гарри не захотела оказаться в центре внимания на похоронах герцога Эдинбугского. Такое решение не далось ей легко, ведь у Меган и Филиппа была особенная связь, и герцогиня обожала дедушку своего мужа. Главное сейчас для нее – поддержать своего супруга, вместе с которым она и принимала решение не лететь в Великобританию.

Меган уверена, что сейчас то самое время, когда королевская семья должна сплотиться и забыть старые обиды и разногласия, и вновь стать единым целым. Именно этого всегда хотел принц Филипп.

Инсайдер также отметил, что отсутствие или присутствие актрисы на похоронах не изменят ее отношения с Ее Величеством королевой, так как монарх понимает ее желание защитить своего ребенка. Главное сейчас, чтобы Гарри наладил отношения со своим старшим братом и отцом, а для этого в ее присутствии нет необходимости.

Напомним, принц Гарри трогательно отозвался в память о своем дедушке. Принца Филиппа герцог Сассекский назвал мастером барбекю и юмора.