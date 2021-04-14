Стала известна другая причина, почему Меган Маркл не полетела на похороны принца Филиппа

Беременная Меган Маркл отказалась сопровождать своего супруга принца Гарри в путешествии в Великобританию. Изначально отмечалось, что бывшая американская актриса не летит на похороны принца Филиппа по рекомендации врача. Но на самом деле на это есть еще одна причина, которую назвали друзья звезды.

Друзья Меган Маркл назвали вторую причину, почему герцогиня не прилетела на похороны принца Филиппа

В понедельник, 12 апреля, герцог Сассекский прилетел в Лондон, отправившись на 10-дневный карантин. Принц Гарри вскоре встретится со своей семьей после скандального интервью, которое он дал вместе со своей женой Опре. Причина для этого довольно печальная – смерть близкого человека.

О том, что Меган Маркл не приедет с Гарри, стало известно сразу. Отмечалось, что врач беременной звезды сериала «Форс-мажоры» порекомендовал ей поберечь себя и никуда не лететь, так как она находится где-то на шестом месяце, а незадолго до этого у нее случился выкидыш. Оказывается, существует вторая причина, почему актриса отказалась лететь.

Источник, приближенный к герцогине Сассекской, отметил, что жена принца Гарри не захотела оказаться в центре внимания на похоронах герцога Эдинбугского. Такое решение не далось ей легко, ведь у Меган и Филиппа была особенная связь, и герцогиня обожала дедушку своего мужа. Главное сейчас для нее – поддержать своего супруга, вместе с которым она и принимала решение не лететь в Великобританию.

Друзья Меган Маркл назвали вторую причину, почему герцогиня не прилетела на похороны принца Филиппа

Меган уверена, что сейчас то самое время, когда королевская семья должна сплотиться и забыть старые обиды и разногласия, и вновь стать единым целым. Именно этого всегда хотел принц Филипп.

Инсайдер также отметил, что отсутствие или присутствие актрисы на похоронах не изменят ее отношения с Ее Величеством королевой, так как монарх понимает ее желание защитить своего ребенка. Главное сейчас, чтобы Гарри наладил отношения со своим старшим братом и отцом, а для этого в ее присутствии нет необходимости.

Напомним, принц Гарри трогательно отозвался в память о своем дедушке. Принца Филиппа герцог Сассекский назвал мастером барбекю и юмора.


Анастасия Березовская, Тудей

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