РоSSия может планировать для Украины повторение грузинского сценария, - министр обороны

Для этого могут быть использованы провокации для обвинения Вооруженных Сил Украины в нападении на мирное население.

Фото: https://www.mil.gov.ua/

Министр обороны Украины Андрей Таран сегодня, 13 апреля, встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Французской Республики в Украине Этьеном де Понсеном.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Стороны обсудили существенное обострение ситуации в районе операции Объединенных сил, в частности существенное наращивание военного присутствия РФ вдоль границы с Украиной и на территории оккупированного Крыма. Андрей Таран обратил внимание собеседника на развертывание вблизи украинских границ передовых командных пунктов и системы управления войсками РФ.

Такая концентрация роSSийских войск на севере, востоке и юге Украины, по мнению Андрея Тарана, угрожает не только безопасности Украины, но и стабильности в Европе.

"Мы не можем позволить себе недооценивать ситуацию и вполне сознаем, что РоSSия способна планировать для Украины повторение грузинского сценария 2008 года. Для этого могут быть использованы провокации для обвинения Вооруженных Сил Украины в нападении на мирное население, тем более что уже более 400-м тысячам человек на оккупированных территориях выданы роSSийские паспорта", - сообщил Андрей Таран.

Фото: https://www.mil.gov.ua/

По его мнению, самым мощным сигналом, способным не допустить активизации роSSийской агрессии, могло бы стать предоставление в ближайшее время Украине Плана действий по членству в НАТО. В этом Украина рассчитывает на позицию Франции как члена Североатлантического Альянса.

Фото: https://www.mil.gov.ua/

Напомним, что, по данным Офиса президента Украины, РоSSия сосредоточила более чем 40 тысяч военных у восточных границ Украины и столько же в Крыму. Масштабные мероприятия по перемещению роSSийских войск начались в середине марта и, по оценке разведки Украины, должны быть завершены к концу апреля.

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