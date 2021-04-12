В Раде закрыли столовую

Из-за жесткого карантина фракции сами будут кормить депутатов.

В Раде закрыли столовую
Фото: Анна Стешенко

В Верховной Раде из-за жесткого карантина закрыли столовую. Народным депутатам, которые на этой неделе работают в пленарном режиме, будут заказывать еду, рассказал глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко на брифинге в понедельник.

Он пошутил, что в пост депутаты могут потерпеть без обедов и перекусов. "А если серьезно - наша фракция будет помогать наладить этот процесс депутатам нашей фракции. Я думаю, что другим фракциям грех жаловаться, потому что мы самые большие. И организовать заказ 200 обедов немного сложнее, чем "Голосу", где 17", - сказал депутат.

Корниенко также рассказал, что в Верховной Раде скоро сформируется "коллективный иммунитет сессионного зала".

"Очень многие депутаты, в первую очередь из монобольшинства, уже переболели. Поэтому парламент будет работать в том режиме, в котором есть возможность работать", - рассказал он.

Напомним, что предыдущая пленарная неделя в Верховной Раде состоялась 16-19 марта.

С 20 марта в Киеве начался локдаун, во время которого запрещается работа общепита, кроме работы навынос или на доставку.

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