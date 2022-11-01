Викрадений у Генічеську екс-командир корабля «Славутич» оголосив голодування

Українця жорстоко били, катували струмом. Він не отримує медичної допомоги у СІЗО окупованого Сімферополя, інформує ZN.ua.

Викрадений у Генічеську екс-командир корабля «Славутич» оголосив голодування
© Артем Кисельов/Facebook

Колишній капітан корабля ВМС України «Славутич» Олексій Кисельов, якого окупанти викрали в Генічеську Херсонської області наприкінці липня, оголосив голодування, повідомляє проект «Ґрати».

Невідомі «затримали» Кисельова 22 червня, а за чотири дні вивезли до окупованого Криму і помістили до сімферопольського СІЗО №2, медичної допомоги там українець не отримує, повідомив його адвокат Андрій Ларін.

Офіцер розповів адвокату Олексію Ладіну, що спочатку його катували в Генічеську електрикою в камері, обладнаній у ПТУ №17, де базується підрозділ Росгвардії. А потім – в управління ФСБ у Сімферополі, домагаючись «зізнавальних свідчень». В українця зламані ребра та зуб, є вивихи суглобів рук та ніг.

Викрадачі діяли за наведення міського голови Генічеська Олександра Тулупова. Невідомі в масках захопили Кисельова на порозі офісу Червоного Хреста, посадили в чорний мікроавтобус, одягли на голову мішок, зв'язали руки капроновою стяжкою та приставили пістолет до лівого коліна.

«Мене запитували про те, де знаходиться партизанський загін, яким я нібито «командую» – паролі, явки, адреси, позивні. Де знаходиться схованка зброї для загону, і час його збору. Їх також цікавив мій позивний, мої куратори в ЗСУ та СБ України – їхні позивні, адреси та телефони. При затриманні мені вивихнули суглоб правого передпліччя», – розповідає Кисельов.

Під конвоєм із п'яти-шести осіб його привезли додому, не знімаючи мішка та стяжок, посадили на кухні, і влаштували «обшук», після якого зникли 40 тисяч гривень готівкою та 41 тисяча на банківських картках, дві кредитки та 100 доларів. Бандити також викрали автомобіль "Кайрон".

«Бандити жодного разу не представилися, не показали жодних документів, були одягнені в цивільний одяг з масками на головах. При спілкуванні між собою, вони назвали два позивні – «Байкер» і «Шаман», - пригадує офіцер.

Після «обшуку» Олексія Кисельова відвезли до підвалу 17-го ПТУ Генічеська. П'ять днів його жорстоко били та катували електричним струмом, вимагаючи даних про партизанів. О 10:00 ранку 27 липня його повезли до окупованого Криму.

У сімферопольському управлінні ФСБ тортури продовжились. Вимоги окупантів українець не виконував, «зізнавальних документів» не підписував.

«Вимога залишилася одна: зізнатися, що я учасник блокади Криму та учасник батальйону ім. Номана Челебіджіхана. Приблизно о 19:00 мене спустили на перший поверх, зняли футболку-мішок і передали слідчому. З цього моменту почалися так звані слідчі дії та підготовка матеріалів кримінальної справи проти мене», - каже Кисельов.


Ольга Чекіс, ZN.ua





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