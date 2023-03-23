Журналістка Данілович оголосила сухе голодування у СІЗО Сімферополя

Журналістка з тимчасово окупованої Феодосії Ірина Данілович, яку наприкінці грудня підконтрольний Росії "Феодосійський міський суд" незаконно засудив до семи років колонії загального режиму, через ненадання їй медичної допомоги оголосила про початок сухого голодування. Про це повідомляє видання ZMINA , у розпорядження якого є копія заяви журналістки.

У тексті йдеться, що вже протягом чотирьох місяців Данілович фіксує у себе порушення слуху - вона постійно чує дзвін у лівому вусі, що завдає їй нестерпних мук. Зараз стан погіршується. Ба більше, сама журналістка вважає, що перенесла мікроінсульт.

У заяві також сказано, що про стан Данілович стало відомо ще 30 листопада 2022-го. Втім, обстеження та надання необхідної медичної допомоги досі не було.

"Проводити ознайомлення з аудіоматеріалами кримінальної справи в такому стані для мене неможливо. У зв’язку з чим 21 березня 2023 року від ознайомлення відмовляюся. Я готова продовжити ознайомлюватися відразу після одужання", – написала Данилович.

Вона також зазначила, що ігнорування її хвороби є нелюдяним, прирівнюючи це до тортур. Ситуацію ускладнюють й постійні перевезення із Сімферополя до Феодосії.

"Вимагаю припинити знущання з мене та оголошую сухе голодування з 21 березня 2023 року, 8:00, до організації мені діагностики та початку лікування або до моєї біологічної смерті", – заявила Данілович.