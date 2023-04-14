Два зрадники з херсонського СІЗО постануть перед судом

На відміну від більшості колаборантів, їх вдалося затримати

Працівники Державного бюро розслідувань передали до суду справу двох колишніх працівників ДУ «Херсонський слідчий ізолятор». Правоохоронцям вдалося їх затримати, повідомляє сайт ДБР, інформує ZN.ua .

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Двоє молодших інспекторів СІЗО відразу підтримали окупаційну владу й добровільно перейшли на бік ворога. Вони допомагали загарбнику створювати каральний орган «Управление службы исполнения наказаний по Херсонской области», що діяв за законами РФ .

Зрадники виконували всі вказівки окупанта аж до дня визволення Херсона. Зокрема, охороняли ув’язнених, яких окупант кидав до колонії за проукраїнську позицію. Серед них були місцеві активісти, учасники АТО та прості херсонці, що протистояли окупації. Після звільнення міста колишні тюремники переховувалися в обласному центрі, але їх викрили та затримали. Наразі вони перебувають під вартою.

Крім того, працівники ДБР заочно повідомили про підозру колишньому старшому інспектору ДУ «Північна виправна колонія (№ 90)». Після окупації Херсонщини він продався росіянам за посаду заступника начальника колонії. А згодом пішов на підвищення та став першим заступником начальника Херсонського СІЗО. Після визволення міста чоловік втік та наразі переховується на тимчасово окупованій частині області. Він керував незаконним утримання українських громадян, у тому числі за проукраїнську позицію.

Всі фігуранти обвинувачуються у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна. Загалом після звільнення Херсону ДБР вже повідомило десятки підозр зрадникам і колаборантам, які пішли працювати на ворога. Більшість з них втекли разом із окупантами.