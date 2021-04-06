Зеленский призвал Канаду поспособствовать получению Украиной ПДЧ в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, поблагодарил его за последовательную поддержку Украины со стороны Канады.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Президент проинформировал Трюдо о постоянных нарушениях режима прекращения огня на Донбассе, приводящих к росту потерь среди украинских военных, а также о повышении военной угрозы для Украины со стороны РоSSии.

"За время перемирия, с 27 июля прошлого года, из-за обстрелов на Донбассе погибли 28 воинов. Из них двадцать четыре в этом году. Только с 26 марта мы потеряли 8 наших военных. Каждый день войны стоит нам жизней смелых, патриотических людей, которые должны строить будущее Украины", - отметил Зеленский.

Президент отметил необходимость усиления международного давления на РоSSию, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию.

Зеленский поблагодарил за сотрудничество в рамках Канадской военной тренировочной миссии UNIFIER и предложил рассмотреть возможность расширения программы тренировок для Вооруженных Сил Украины, в частности увеличение количества канадских военных инструкторов в нашей стране.

Президент подчеркнул важность вопроса о возможности получения Украиной Плана действий относительно членства в НАТО.

"Как особый партнер Украины, Канада могла бы проявить лидерство среди союзников, которые поддерживают решение о ПДЧ для Украины. Содействие Канады будет важным сигналом поддержки со стороны настоящих друзей", - сказал Зеленский.

Президент Украины еще раз пригласил Джастина и Софи Трюдо на саммит инаугурации Крымской платформы в Киеве 23 августа этого года и на празднование 30-летия независимости.

Напомним, накануне в НАТО напомнили о ценности Украины как партнера по расширенным возможностям. Отмечалось, что наше государство стало первой страной-партнером, которая приняла участие в Силах реагирования НАТО.

Ранее главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что роSSийская агрессия убедила украинцев в необходимости вступления в Североатлантический альянс. Президент Владимир Зеленский также отметил, что рассчитывает на поддержку союзников по предоставлению Украине ПДЧ в НАТО.

В стратегии развития НАТО до 2030 года отражено намерение укреплять партнерство со странами-соседями, а также с близкими по духу демократическими странами мира.