Украина сегодня подписала с Pfizer договор о поставках 10 млн доз вакцин, - Степанов

Первые партии по этому контракту начнут поступать уже в ближайшие месяцы.

Министерство здравоохранения подписало рамочный договор о поставках в Украину 10 млн доз вакцин Pfizer.

Об этом сообщил глава МОЗ Максим Степанов.

"Вакцине Pfizer в Украине быть! Теперь могу открыто говорить о переговорах, которые продолжались несколько месяцев. Сегодня Pfizer наконец со своей стороны подписал рамочный договор о поставках в Украину 10 млн доз вакцин", - написал он в фейсбуке.

Степанов отметил, что первые партии по этому контракту начнут поступать уже в ближайшие месяцы, а все 10 млн доз будут поставлены в течение 2021 года.

"Спасибо гендиректору компании Pfizer доктору Альберту Бурли за это соглашение. Надеюсь, сотрудничество между Украиной и американскими компаниями-производителями вакцин будет расширяться", - добавил глава МОЗ.