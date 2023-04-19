Китай розробляв вакцини від COVID ще до пандемії – Axios
У Сенаті США схиляються до версії щодо поширення вірусу з китайської урядової лабораторії
Ще до пандемії COVID-19, від якої лише зараз оговтується ЄС, китайські вчені розробляли щонайменше дві вакцини від коронавірусу, йдеться у звіті комітету з охорони здоров’я Сенату США, який
У підсумках розслідування не дається конкретної відповіді на питання про те, як почалася пандемія, але дається оцінка двом провідним теоріям: передачі вірусу від диких тварин до людини та нещасному випадку у китайській урядовій лабораторії. За версією сенаторів-республіканців, які працювали над звітом, остання версія сильніша.
Сенатори зазначають, що в обох теоріях відсутні ключові підтверджуючі докази, які можуть бути отримані розвідкою, або залишатимуться невідомими. Проте у своїй версії щодо поширення вірусу саме з лабораторії, сенатори спираються на наступні тези:
- вчені не виявили жодних природних вірусів із таким самим складом, як у коронавірусу;
- є докази того, що вірус циркулював в Ухані до того, як було повідомлено про перші відомі випадки, пов’язані з «мокрим ринком»;
- китайські дослідники, схоже, почали розробку щонайменше двох вакцин проти COVID у листопаді 2019 року (до спалаху пандемії);
- у 2019 році, коли вірус міг з’явитися, фіксувалися численні скарги на безпеку китайських лабораторій.
На початку квітня 2023 року глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреїсус закликав владу КНР поділитися інформацією про походження COVID-19, заявивши, що «Китай має ключ до розуміння походження COVID-19». У відповідь на це Китай відкинув звинувачення ВООЗ та закликав організацію не ставати інструментом для політизації питання походження коронавірусу.