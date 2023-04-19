Китай розробляв вакцини від COVID ще до пандемії – Axios

У Сенаті США схиляються до версії щодо поширення вірусу з китайської урядової лабораторії

Ще до пандемії COVID-19, від якої лише зараз оговтується ЄС, китайські вчені розробляли щонайменше дві вакцини від коронавірусу, йдеться у звіті комітету з охорони здоров’я Сенату США , який опублікував Axios.

Китай розробляв вакцини проти COVID ще до пандемії © Київська міська державна адміністрація

У підсумках розслідування не дається конкретної відповіді на питання про те, як почалася пандемія, але дається оцінка двом провідним теоріям: передачі вірусу від диких тварин до людини та нещасному випадку у китайській урядовій лабораторії. За версією сенаторів-республіканців, які працювали над звітом, остання версія сильніша.

Сенатори зазначають, що в обох теоріях відсутні ключові підтверджуючі докази, які можуть бути отримані розвідкою, або залишатимуться невідомими. Проте у своїй версії щодо поширення вірусу саме з лабораторії, сенатори спираються на наступні тези:

вчені не виявили жодних природних вірусів із таким самим складом, як у коронавірусу;

є докази того, що вірус циркулював в Ухані до того, як було повідомлено про перші відомі випадки, пов’язані з « мокрим ринком » ;

« » китайські дослідники, схоже, почали розробку щонайменше двох вакцин проти COVID у листопаді 2019 року (до спалаху пандемії);

у 2019 році, коли вірус міг з’явитися, фіксувалися численні скарги на безпеку китайських лабораторій.