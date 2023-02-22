The Economist: Путін нашкодив Росії, призупинивши участь в договорі СНО
Рішення російського автократа безрозсудне, але абсолютно передбачуване, інформує
Попри хвалькуваті заяви про силу російської економіки в протистоянні санкціям і вже звичні теревені про те, як нібито НАТО почав війну в Україні, а Захід (стічна канава розпусти, де педофілія «проголошена нормою») прагне «необмеженого домінування», Владімір Путін все ж зробив одне оголошення, варте уваги.
У своїй промові 21 лютого, перед самою річницею російського вторгнення, він оголосив, що Москва призупиняє участь в Договорі про скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь (СНО-III) - єдиному договорі між двома ядерними державами про контроль озброєнь, який залишився. Про це пише
Джо Байден зробив збереження СНО-III зовнішньополітичним пріоритетом, добившись від Путіна підтримки продовження дії договору вже через шість днів після того, як став президентом США. Це сильно контрастує з попередньою адміністрацією. Дональд Трамп не демонстрував зацікавлення в контролі озброєнь. Це означало, що в наступні п’ять років обидві сторони не повинні мати більше ніж 1550 ядерних боєголовок. Крім того договір також передбачав певні обмеження в питанні «носіїв»: балістичних ракет наземного базування, балістичних ракет, запуск яких здійснюється з субмарин і важких бомбардувальників. Попри те, що в обох сторін залишається досить вогневої сили, щоб знищити цивілізоване життя на землі, угода все ж скорочує кількість боєголовок на 75% з кінця Холодної війни.