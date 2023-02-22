The Economist: Путін нашкодив Росії, призупинивши участь в договорі СНО

Рішення російського автократа безрозсудне, але абсолютно передбачуване, інформує ZN.ua.

Попри хвалькуваті заяви про силу російської економіки в протистоянні санкціям і вже звичні теревені про те, як нібито НАТО почав війну в Україні, а Захід (стічна канава розпусти, де педофілія «проголошена нормою») прагне «необмеженого домінування», Владімір Путін все ж зробив одне оголошення, варте уваги.

У своїй промові 21 лютого, перед самою річницею російського вторгнення, він оголосив, що Москва призупиняє участь в Договорі про скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь (СНО-III) - єдиному договорі між двома ядерними державами про контроль озброєнь, який залишився. Про це пише The Economist, нагадуючи, що документ набув чинності 2011 році, а потім був продовжений в лютому 2021-го, за два дні до закінчення своєї дії.

Джо Байден зробив збереження СНО-III зовнішньополітичним пріоритетом, добившись від Путіна підтримки продовження дії договору вже через шість днів після того, як став президентом США. Це сильно контрастує з попередньою адміністрацією. Дональд Трамп не демонстрував зацікавлення в контролі озброєнь. Це означало, що в наступні п’ять років обидві сторони не повинні мати більше ніж 1550 ядерних боєголовок. Крім того договір також передбачав певні обмеження в питанні «носіїв»: балістичних ракет наземного базування, балістичних ракет, запуск яких здійснюється з субмарин і важких бомбардувальників. Попри те, що в обох сторін залишається досить вогневої сили, щоб знищити цивілізоване життя на землі, угода все ж скорочує кількість боєголовок на 75% з кінця Холодної війни.


Лесь Димань, ZN.ua





Интересные новости
Путіну запропонували "план Б" по Україні, в чому він полягає: "Божевільний"Путіну запропонували "план Б" по Україні, в чому він полягає: "Божевільний"
Зараз не час для діалогу з Росією – МакронЗараз не час для діалогу з Росією – Макрон
Німецькі Leopard та Marder приїдуть в Україну в березні – БундесверНімецькі Leopard та Marder приїдуть в Україну в березні – Бундесвер
Мінус склад боєприпасів та база окупантів: подробиці "бавовни" у МаріуполіМінус склад боєприпасів та база окупантів: подробиці "бавовни" у Маріуполі
Відправили на фронт без підготовки: скандал гримить через загибель українцяВідправили на фронт без підготовки: скандал гримить через загибель українця
Блок рекламы


Похожие новости
У Китаї заперечують, що розглядали можливість надання Росії летальної зброїУ Китаї заперечують, що розглядали можливість надання Росії летальної зброї
Окупанти продовжують стрімко втрачати людей і техніку в Україні: свіже зведення втрат РосіїОкупанти продовжують стрімко втрачати людей і техніку в Україні: свіже зведення втрат Росії
WP: Що рік війни сказав про лідерів України, США і Росії?WP: Що рік війни сказав про лідерів України, США і Росії?
У Раді з’явився проект постанови про капітуляцію Росії: текстУ Раді з’явився проект постанови про капітуляцію Росії: текст
Промова Путіна: нічого нового, крім старих наративів, і навіть ядерна риторика не нова – ISWПромова Путіна: нічого нового, крім старих наративів, і навіть ядерна риторика не нова – ISW
"За героїзм і відвагу": Путін нагородив бригаду, яка збила Боїнг MH17 над Донбасом"За героїзм і відвагу": Путін нагородив бригаду, яка збила Боїнг MH17 над Донбасом
У Росії захмарна цифра втрат. Без підготовки на фронт Москва кинула 90% мобілізованих — розвідка УкраїниУ Росії захмарна цифра втрат. Без підготовки на фронт Москва кинула 90% мобілізованих — розвідка України
Мєдвєдєв нарешті реально оцінив перспективи Росії в майбутньому — її може не статиМєдвєдєв нарешті реально оцінив перспективи Росії в майбутньому — її може не стати
Путін не знайшов рішення глухого кута, в якому опинилась Росія — британська розвідкаПутін не знайшов рішення глухого кута, в якому опинилась Росія — британська розвідка
Без перемоги України НАТО не зможе запобігти планам Росії поглинути Білорусь – ISWБез перемоги України НАТО не зможе запобігти планам Росії поглинути Білорусь – ISW
Последние новости
Подгружаем последние новости