Попри хвалькуваті заяви про силу російської економіки в протистоянні санкціям і вже звичні теревені про те, як нібито НАТО почав війну в Україні, а Захід (стічна канава розпусти, де педофілія «проголошена нормою») прагне «необмеженого домінування», Владімір Путін все ж зробив одне оголошення, варте уваги.

У своїй промові 21 лютого, перед самою річницею російського вторгнення, він оголосив, що Москва призупиняє участь в Договорі про скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь (СНО-III) - єдиному договорі між двома ядерними державами про контроль озброєнь, який залишився. Про це пише The Economist , нагадуючи, що документ набув чинності 2011 році, а потім був продовжений в лютому 2021-го, за два дні до закінчення своєї дії.