США требуют от РФ объяснить перемещение ее войск у границ Украины

По словам представителя госдепартамента США, оценивать подобные перемещения нужно, помня о событиях 2014 года в Украине.

Вашингтон обратился к Москве за разъяснениями в связи с передвижением роSSийских войск у украинских границ.

Об этом сообщил представитель госдепартамента США Нед Прайс, передает “Интерфакс-Украина”.

"Мы обсудили нашу обеспокоенность ростом напряженности и нарушениями режима прекращения огня с союзниками по НАТО и обратились к РоSSии за разъяснениями", - сказал Прайс.

Такие действия, по его словам, обусловлены недавней эскалацией роSSийской агрессии на востоке Украины и информацией о передвижении роSSийских войск у границ Украины и в оккупированном Крыму.

Он также отметил, что оценивать подобные перемещения нужно, помня о событиях 2014 года в Украине.

"Контекст имеет значение", - добавил Прайс.

Напомним, что с марта в социальных сетях стали появляться многочисленные видео с роSSийской техникой, которая якобы движется к границе с Украиной. О дополнительном развертывании роSSийских сил у границы сообщил и начальник Генерального штаба Вооруженных сил Руслан Хомчак во время отчета в Верховной Раде.