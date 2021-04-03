Степанов: "когда в мире идет настоящая война за вакцины, выход один - начать производить свою"

Нужно внести изменения в законодательство, заявил глава Минздрава.

Степанов: "когда в мире идет настоящая война за вакцины, выход один - начать производить свою"
Фото: Макс Требухов

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов считает, что Украина должна начать производство собственной вакцины от коронавируса.

Об этом он написал в соцсети Facebook.

"Сегодня, когда в мире идет настоящая война за вакцины, когда правительства стран налагают запреты на экспорт законтрактованных и проплаченных нами партий вакцин, выход один - начать производить свою", - заявил он.

Степанов заявил, что для этого нужно внести изменения в законодательство и предоставить приоритет при госзаказе украинским фармпроизводителям. "Они готовы вкладывать в это средства, но им нужны гарантии - что государство будет покупать именно у них, потому что конкурировать с крупными фармпроизводителями по цене они не смогут", - добавил министр.

По его словам, украинская вакцина может быть дороже, но на это нужно пойти, потому что это - вопрос национальной безопасности.

Напомним, в Верховной Раде начали собирать подписи за постановление о созыве внеочередной сессии для рассмотрения отставки Степанова. Это уже не первая попытка инициировать рассмотрение отставки Степанова с тех пор, как он возглавил министерство год назад.

Его пытались уволить из-за скандальной закупки защитных костюмов и за "непригодность к выполнению должностных обязанностей, некомпетентность и профессиональную халатность".

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Резников заявил, что руSSких выдворят из Крыма, в Госдуме фюрера РФ призывают объявить его в розыскРезников заявил, что руSSких выдворят из Крыма, в Госдуме фюрера РФ призывают объявить его в розыск
В Киеве похитили и убили добровольца Александра МандичаВ Киеве похитили и убили добровольца Александра Мандича
Возле 87-й ОИК собрались одновременно митинги сторонников Вирастюка и ШевченкоВозле 87-й ОИК собрались одновременно митинги сторонников Вирастюка и Шевченко
Зеленский обнародовал свою декларацию о доходах и расходах за 2020 годЗеленский обнародовал свою декларацию о доходах и расходах за 2020 год
Кулеба обсудил с главой МИД Канады обострение ситуации на ДонбассеКулеба обсудил с главой МИД Канады обострение ситуации на Донбассе
Блок рекламы


Похожие новости
Атака на Капитолий США: погиб один из полицейских, нападающий убитАтака на Капитолий США: погиб один из полицейских, нападающий убит
Капитолий США закрыт на вход и выход после ранения двух сотрудников полиции (обновлено)Капитолий США закрыт на вход и выход после ранения двух сотрудников полиции (обновлено)
В Раде собирают подписи за созыв внеочередной сессии для рассмотрения отставки СтепановаВ Раде собирают подписи за созыв внеочередной сессии для рассмотрения отставки Степанова
Еще один украинский военный ранен под НовотошковкойЕще один украинский военный ранен под Новотошковкой
Кравчук: отказ РоSSии от нормандской встречи будет означать, что она хочет войныКравчук: отказ РоSSии от нормандской встречи будет означать, что она хочет войны
Умер один из ключевых фигурантов Уотергейтского скандала Гордон ЛиддиУмер один из ключевых фигурантов Уотергейтского скандала Гордон Лидди
Минздрав ожидает 4,9 млн доз вакцины в апреле-мае и до 37 млн доз до конца годаМинздрав ожидает 4,9 млн доз вакцины в апреле-мае и до 37 млн доз до конца года
Германия ограничила использование вакцины AstraZenecaГермания ограничила использование вакцины AstraZeneca
"Частную армию" Семенченко сдал один из ее членов"Частную армию" Семенченко сдал один из ее членов
В Севастополе "свидетеля Иеговы" приговорили к 6,5 годам лишения свободыВ Севастополе "свидетеля Иеговы" приговорили к 6,5 годам лишения свободы
Последние новости
Подгружаем последние новости