Степанов: "когда в мире идет настоящая война за вакцины, выход один - начать производить свою"

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов считает, что Украина должна начать производство собственной вакцины от коронавируса.

Об этом он написал в соцсети Facebook.

"Сегодня, когда в мире идет настоящая война за вакцины, когда правительства стран налагают запреты на экспорт законтрактованных и проплаченных нами партий вакцин, выход один - начать производить свою", - заявил он.

Степанов заявил, что для этого нужно внести изменения в законодательство и предоставить приоритет при госзаказе украинским фармпроизводителям. "Они готовы вкладывать в это средства, но им нужны гарантии - что государство будет покупать именно у них, потому что конкурировать с крупными фармпроизводителями по цене они не смогут", - добавил министр.

По его словам, украинская вакцина может быть дороже, но на это нужно пойти, потому что это - вопрос национальной безопасности.

Напомним, в Верховной Раде начали собирать подписи за постановление о созыве внеочередной сессии для рассмотрения отставки Степанова. Это уже не первая попытка инициировать рассмотрение отставки Степанова с тех пор, как он возглавил министерство год назад.

Его пытались уволить из-за скандальной закупки защитных костюмов и за "непригодность к выполнению должностных обязанностей, некомпетентность и профессиональную халатность".