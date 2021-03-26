МОН: христианская этика не может быть обязательным предметом в школах

Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет заявил, что предмет "Христианская этика" не может быть обязательным в школах.

Об этом он сказал на брифинге в пятницу.

"Учреждение образования определяет... предметы вариативного образовательного компонента с учетом образовательных потребностей учащихся. Именно учебное заведение принимает решение о включении в образовательную программу одного из предметов, например, "Этика", "Культура добрососедства" или иного курса нравственной направленности. Предмет "Основы христианской этики", о котором так долго идет дискуссия, не может быть обязательным для изучения", - сказал он.

Напомним, что в начале года в Украине разгорелся скандал по поводу того, что МОН якобы предложило сделать обязательным предмет «Христианская этика» для учеников пятых-шестых классов.