Тисячі дітей з окупованих територій навчаються дистанційно в українських школах – «Опора»

Онлайн-навчання в українській школі — один із інструментів підтримки зв'язку України зі своїми громадянами на окупованих територіях, інформує ZN.ua.

Незважаючи на тиск окупантів, Україні вдається організовувати освітній процес на тимчасово окупованих територіях. Про це йдеться у статті аналітика громадянської мережі «Опора» Анатолія Бондарчука «ОКУПОВАНІ. Росіїзація української освіти на тимчасово окупованих територіях».

Наразі навчатися на ТОТ за українською програмою можливо дистанційно у форматі онлайн, екстерном або ж у форматі сімейного навчання. Офлайн-навчання за українською програмою там поки що неможливе.

Найпопулярнішим зараз є дистанційне онлайн-навчання. Це найзручніший варіант, зважаючи на вже отриманий досвід такого навчання під час локдаунів через COVID-19.

Наприклад, у Херсонській області 95 загальноосвітніх закладів освіти вирішили проводити навчальний процес дистанційно. Про це розповіла начальниця управління освіті і науки Херсонської ОВА Тетяна Юшко. За її словами, до адміністрації надійшло 44,5 тисячі заяв від батьків про організацію дистанційного навчання на окупованих територіях. Більшість їх перебувають на підконтрольних Україні територіях або за кордоном. Утім, є й ті, котрі залишаються на ТОТ.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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